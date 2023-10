Tinder dá asas ao 'Cupido': amigos e familiares agora podem recomendar perfis no app

Nesta segunda-feira, 23, o Tinder anunciou um novo recurso para ajudar os solteiros que têm dificuldade em achar o par ideal no aplicativo de namoro. Já disponível no Brasil, o Tinder Matchmaker (ou "Cupido") permite que outras pessoas acessem o feed de um usuário do app e deixe recomendações.

Isso significa que um colega de trabalho, amigo ou parente pode ver o feed de potenciais 'matches' e agir como um cupido pessoal. Mas a ferramenta não permite que o Cupido deixe curtidas ou escreva alguma mensagem comprometedora: quem entra na sessão do Matchmaker, de até 15 pessoas, apenas avalia os perfis e seleciona os favoritos. A decisão final ainda cabe ao usuário, que visita as recomendações e decide se deixa uma curtida ou não.

Como usar o Cupido do Tinder?

Veja o passo a passo de como usar o Tinder Matchmaker: