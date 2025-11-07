TikTok Shop enfrenta onda de fraudes com IA e intensifica filtros de segurança

A revolução da inteligência artificial pode estar transformando o comércio digital, mas nem sempre o cenário é positivo. O TikTok Shop, braço de e-commerce da plataforma de vídeos curtos, vem enfrentando um crescimento acelerado de fraudes impulsionadas por IA generativa, tecnologia capaz de criar textos, imagens e até marcas inteiras com aparência profissional, mas origem duvidosa.

Um relatório publicado na quinta, 6, mostra a dimensão da resposta: no primeiro semestre de 2025, o TikTok Shop rejeitou 70 milhões de produtos e removeu 700 mil vendedores por violarem políticas de venda, falsificação e fraude.

O volume reflete o esforço de reforçar o controle de qualidade de um negócio que virou prioridade estratégica para a empresa.

Criminosos têm usado modelos generativos para fabricar marcas falsas e produtos inexistentes, atraindo consumidores com anúncios bem produzidos.

IA vira desafio para o e-commerce

Fraude não é um problema novo para o setor, mas a IA elevou o grau de sofisticação dos golpes. Plataformas como Amazon e Shein já relataram desafios semelhantes. A Amazon, por exemplo, afirmou em março que passou a usar algoritmos próprios para rastrear falsificações e anúncios fraudulentos.

Entre os principais desafios estão a proliferação de itens proibidos, como derivados de THC e brinquedos sexuais, e a popularização dos chamados “dupes”, versões imitadas de produtos de marcas conhecidas. A própria automatização dos sistemas de moderação já gerou atritos com vendedores legítimos, que alegam ter sido punidos sem explicação clara.

