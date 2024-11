TikTok exibe mais conteúdos de Kamala Harris para mulheres e de Trump para homens, revela pesquisa

Um levantamento do Washington Post revelou que homens e mulheres estão vendo conteúdos políticos distintos em seus feeds do TikTok, com uma tendência significativa para mostrar Kamala Harris para mulheres e Donald Trump para homens .

A pesquisa, que analisou dados de mais de 800 adultos americanos, revela como o algoritmo da plataforma parece diferenciar as preferências de conteúdo com base no gênero, especialmente durante o período de campanha presidencial nos Estados Unidos.

No estudo, mulheres receberam 11% mais conteúdos sobre Harris do que os homens, enquanto estes, mesmo os liberais, foram mais expostos a vídeos sobre Trump.

A investigação se aprofundou com uma análise comparativa de outra amostra, organizada pelo projeto Cybersecurity for Democracy, da Universidade de Nova York, em que 300 usuários com perfis ideológicos equilibrados (entre liberais, conservadores e moderados) compartilharam seus históricos de navegação.

Nesse grupo, homens foram 12,5% mais propensos a ver conteúdos sobre Trump que mulheres .

TikTok como canal decisivo para a campanha política

Com 170 milhões de usuários nos EUA, o TikTok tem se consolidado como fonte de notícias para as gerações Z e millennial, sendo que 4 em cada 10 adultos abaixo dos 30 anos já afirmam buscar notícias regularmente na plataforma. Por isso, tanto a campanha de Harris quanto a de Trump veem o app como uma ferramenta essencial para alcançar eleitores jovens.

A pesquisa identificou que, na amostra analisada pelo Cybersecurity for Democracy, mulheres de diferentes preferências políticas receberam 40% mais vídeos da campanha de Harris, enquanto homens assistiram mais que o dobro de vídeos de Trump em relação às mulheres . Mesmo com essa diferença, usuários do sexo masculino ainda viram quase a mesma quantidade de vídeos de Harris e de Trump, refletindo um certo equilíbrio nas estratégias de alcance da campanha democrata.

Os conteúdos mais populares também seguiram essa tendência: o vídeo mais visto entre os liberais foi uma publicação da campanha de Harris em que Trump ironiza a vice-presidente com o comentário “ela é a promotora e ele é o criminoso condenado”, enquanto o vídeo de maior sucesso de Trump foi o da abertura de sua conta no TikTok, gravado em uma luta do UFC, e que acumulou 176 milhões de visualizações. Esse conteúdo, segundo a análise do Post, teve muito mais visualizações entre homens.

Interesses diversos e o impacto da personalização

A análise identificou também que homens e mulheres veem diferentes temas políticos. Homens mostraram maior interesse em vídeos sobre a guerra na Ucrânia, impostos e inflação, enquanto mulheres visualizaram quase o dobro de conteúdos sobre direitos reprodutivos e saúde . Em conteúdo não-político, homens consumiram três vezes mais vídeos sobre videogames, e mulheres, três vezes mais vídeos sobre livros.

Para usuários intensamente interessados em política, um em cada quatro vídeos assistidos era sobre temas políticos. Já outros usuários relataram ver apenas um vídeo político a cada 100 exibidos. Essas descobertas sugerem que o TikTok usa interesses individuais para calibrar o conteúdo, adaptando o feed do usuário para mostrar os temas mais relevantes conforme seus padrões de visualização.

No entanto, em eventos políticos de grande impacto, o algoritmo aumenta a presença de conteúdos relacionados no feed . Em 22 de julho, por exemplo, o volume de conteúdos políticos praticamente dobrou após Biden declarar apoio a Harris. Essa tendência se repetiu após o atentado de 13 de julho contra Trump, que gerou uma série de vídeos no TikTok.

Para coletar os dados, o Washington Post solicitou aos seguidores que compartilhassem seus históricos de visualização dos últimos seis meses, o que gerou um banco de dados com mais de 8,5 milhões de vídeos únicos. Esses dados não são demograficamente representativos, mas ilustram como o algoritmo do TikTok atua sobre os interesses de gênero e de nicho dos usuários, moldando a experiência de consumo de conteúdos políticos.