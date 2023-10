TikTok estuda versão paga sem anúncios

O TikTok, conhecido por ser um terreno fértil para a criatividade em vídeos curtos, pode estar a caminho de lançar uma versão de assinatura sem anúncios para os usuários nos Estados Unidos, conforme revelado inicialmente pelo Android Authority.

Fique por dentro das últimas notícias no WhatsApp da Exame. Inscreva-se aqui 👉 https://t.ly/6ORRo

A versão, ao custo de US$ 4.99, cobriria apenas os anúncios veiculados diretamente pelo TikTok, deixando de fora as campanhas de marketing realizadas por influenciadores, uma prática comum na plataforma.

A novidade parece ser uma estratégia de resiliência diante da retração generalizada nos investimentos em publicidade online.

Um relatório recente da firma de pesquisa Cowen mostrou que, mesmo entre anúnciantes mais cautelosos, 60% elegem o TikTok como a plataforma preferida para vídeos curtos.

Já dados do Standard Media Index indicam que a ByteDance, controladora do TikTok, detém 11% dos gastos de grandes agências em mídias sociais, com empresas como Pepsi, Amazon e Apple figurando entre os maiores investidores.

A questão que se coloca é se um modelo de assinatura sem anúncios poderá compensar significativamente essa receita advinda de publicidade. Aparentemente, o TikTok está disposto a experimentar, seguindo a trilha de rivais das redes sociais como X (a plataforma anteriormente conhecida como Twitter) e YouTube.