O TikTok é um aliado das mulheres quem querem empreender, diz Silvia Belluzzo

A palavra tiktoker não é mais usada apenas para quem faz dancinhas, esquetes de humor ou o conteúdo viral tão hegemônico no app da ByteDance. Segundo a posição que a empresa tem adotado há pelo menos um ano, empreendedores e seus negócios também pode receber a alcunha. Com essa visão, o app enxerga um caminho para expandir sua base de pequenos anunciantes, além de promover a plataforma como canal de vendas.

E justamente para fortalecer esse ambiente econômico, a empresa realiza nesta segunda-feira, 20, o evento ''TikTok Para Elas'' que celebra empreendedoras que se destacaram na plataforma, traz cases de sucesso para o debate sobre os desafios e experiências de criar novas empresas no Brasil.

O encontro é liderado pela diretora de marketing de PMEs para América Latina do TikTok Silvia Belluzzo, que toca alguns dos programas de fortalecimento de negócios que usam o TikTok, oferecendo conteúdo educativo, ferramentas para impulsionar as vendas e comunidades.

Para a executiva, não é necessário uma busca por seguidores para que se possa ter um negócio alavancado dentro da plataforma. "O TikTok é um aliado das mulheres que querem empreender. E para um conteúdo de vendas ganhar visibilidade, o que importa é ser autêntico e agregar valor aos consumidores''.

E há amparo para o que diz a executiva: três a cada quatro usuários já compraram um produto depois de vê-lo no TikTok; 85% dos usuários no Brasil já pesquisaram um novo produto após verem um vídeo de anúncio de um criador; 83% dos usuários de TikTok provavelmente seguirão uma marca enquanto usam a plataforma.

Sendo assim, usar o TikTok pode ser bom para os negócios.

TikTok expande ferramenta focada em PMEs na América Latina

Desde 2021, a plataforma de vídeos chinesa tem buscado atrair PMEs para produzir conteúdos e anunciar no app. O motivo: só na América Latina, o TikTok viu um aumento de 221% no número de anunciantes.

Um dos caminhos encontrados para acelerar a missão foi a ferramenta TikTok Ads Manager, uma plataforma que tem objetivo de facilitar o acesso de empreendedores de pequenas e médias empresas à comunidade do aplicativo.

No mais recente movimento, depois de experimentar o uso no Brasil, a empresa expandiu a disponibilidade para todo continente americano.

De acordo com os criadores, a ferramenta funciona como um hub de soluções de publicidade de autoatendimento para as marcas. Ou seja, ela facilita o processo de criação dos anúncios e desenvolvimento de campanhas que vão impactar o público no aplicativo.

Para isso, há soluções que se destacam dentro da plataforma, como modelos de vídeos, vídeo inteligente, segmentação por desempenho e orçamentos flexíveis.