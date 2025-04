TikTok America: o plano de Trump para a rede social está pronto

A Casa Branca está prestes a apoiar um acordo que permitiria a investidores dos Estados Unidos assumir o controle da operação americana do TikTok, segundo informações dos jornais The Information e Financial Times. A medida ocorre a poucos dias do prazo final imposto pelo governo dos EUA para que o aplicativo se desvincule de sua controladora chinesa, a ByteDance, sob pena de ser banido do país.

A expectativa é que o presidente Donald Trump, atualmente no cargo após reeleição, anuncie ainda hoje, 2, os planos para o que vem sendo chamado de “TikTok America”. A nova estrutura legal e societária teria como objetivo atender às exigências da lei aprovada pelo Congresso, validada pela Suprema Corte em janeiro, que considera a ligação da plataforma com a China uma ameaça à segurança nacional.

Em janeiro, o Congresso dos EUA aprovou uma legislação que obriga a venda da operação americana do TikTok para um grupo não ligado à China até o dia 5 de abril. Trump adiou a aplicação da lei por 75 dias por meio de uma ordem executiva, permitindo que as negociações fossem concluídas até essa data limite.

Segundo o Financial Times, o acordo em análise envolve a criação de uma nova unidade americana do TikTok, com participação de um consórcio de investidores locais. Entre os nomes citados estão o fundo de venture capital Andreessen Horowitz, a Oracle (que já fornece infraestrutura de nuvem ao TikTok nos EUA), e as gestoras de capital privado Blackstone e Silver Lake.

ByteDance manteria fatia minoritária e cederia algoritmo por licença

A proposta inclui ainda a entrada de outros investidores que já possuem participação no TikTok global, como General Atlantic, Susquehanna, KKR e Coatue. A operação americana representa cerca de 30% do total dos negócios do TikTok no mundo.

Pelo modelo em discussão, a ByteDance manteria menos de 20% da nova unidade americana, perdendo poder de decisão e controle direto. Para viabilizar a continuidade do funcionamento da plataforma, a empresa chinesa licenciaria o algoritmo — responsável por personalizar os vídeos — para uso do TikTok nos EUA.

Esse tipo de estrutura permitiria manter a experiência do usuário intacta, mas sob supervisão regulatória americana. Ainda assim, o acordo está em fase preliminar e pode sofrer alterações até o prazo final do dia 5 de abril. Caso nenhuma solução seja formalizada, o TikTok poderá ser proibido de operar nos Estados Unidos.