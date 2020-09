The Sims 4 Star Wars: um combo de nostalgia para fãs dos jogos e filmes

A Electronic Arts prepara o lançamento de The Sims 4 Star Wars: Jornada para Batuu para a próxima terça-feira, 8. O jogo permite ao jogador interagir com personagens do universo de Star Wars e é um marco na franquia de games, que já tem cerca de 80 títulos lançados desde o ano 2000, entre jogos e expansões.

O jogo se passa na vizinhança de Batuu, onde a Resistência, a Primeira Ordem e os Cafajestes, e o jogador decidem quem vencerá. É preciso decidir qual grupo apoiar Rey na Resistência, jurar leadade à Primeira Ordem com Kylo Ren ou buscar uma aliança com Hondo Ohnaka e os Cafajestes.

O jogo une a experiência de The Sims 4 com a fantasia do mundo de Star Wars de forma sem precedentes. Não é a primeira vez que The Sims ganha alguns conteúdos da franquia cinematográfica que hoje está nas mãos da Lucasfilm e da Disney, mas é a primeira vez que o jogo mergulha de vez nesse universo.

“Trabalhamos para oferecer ferramentas além da imaginação e dar as jogadores ferramentas para vivenciar suas próprias histórias no mundo de Star Wars“, afirmou Antonio Romeo, produtor de games da Electronic Arts, em evento acompanhado pela EXAME. Também tivemos acesso antecipado ao jogo.

O game alia a boa usabilidade típica da franquia com os elementos e personagens atrativos aos fãs de Star Wars. Com isso, o jogo se propõe a atrair os fãs dos filmes e também os fãs dos jogos, uma combinação nostálgica infalível.

Veja o trailer de The Sims 4 Star Wars: Jornada para Batuu a seguir.