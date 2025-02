Tesla inaugura mega fábrica de armazenamento de energia em Xangai

A Tesla inaugurou oficialmente sua fábrica de armazenamento de energia em Xangai, marcando um novo avanço nos negócios da empresa na China. A cerimônia de inauguração ocorreu em 11 de fevereiro, na região de Lingang, e contou com a saída do primeiro Megapack da linha de produção. O Megapack é um sistema de armazenamento de energia eletroquímica comercial de grande porte. A fábrica deverá ampliar sua capacidade de produção ainda neste trimestre.

Nova fábrica reforça estratégia global da Tesla

Durante o evento, Mike Snyder, vice-presidente de Energia e Carregamento da Tesla, destacou a importância da unidade para a estratégia global da empresa. “Estamos empenhados em criar sinergia entre os produtos de energia e os veículos elétricos para acelerar a transição global para energia sustentável”, afirmou.

Segundo Snyder, a nova fábrica permitirá à Tesla explorar novos mercados na área de armazenamento de energia. A unidade, primeira do tipo fora dos Estados Unidos, foi projetada e instalada em Lingang, Xangai, em 9 de abril de 2023. Sua construção começou em 23 de maio de 2024 e foi concluída em 26 de dezembro do mesmo ano, totalizando apenas sete meses – superando a rapidez estabelecida pela Giga Shanghai em 2019.

Xangai: polo estratégico para a Tesla

Xangai tem desempenhado um papel crucial no desenvolvimento da Tesla na China. A cidade abriga o maior número de estações de carregamento super rápido da montadora no país, com 204 estações e 1.540 carregadores, consolidando-se como um polo estratégico para a marca.

Com uma área de aproximadamente 200 mil metros quadrados – o equivalente a 30 campos de futebol –, a fábrica conta com processos avançados de produção, incluindo:

Soldagem, pintura e montagem final;

Equipamentos automatizados de última geração;

Sistema de gestão inteligente para otimizar a eficiência.

A capacidade de produção prevista é de 10 mil unidades anuais do novo Megapack, que possui uma capacidade total de armazenamento de quase 40 gigawatts-hora. Esse volume de energia pode suprir o consumo anual de 13 mil residências ou 40 fábricas de porte médio.

Impacto na transição para energia renovável

O armazenamento de energia desempenha um papel essencial na transição global para fontes renováveis. Com o crescimento do uso de energia solar e eólica, desafios como a intermitência e variações na oferta precisam ser gerenciados.

O Megapack surge como uma solução para estabilizar a rede elétrica, garantindo um fornecimento contínuo de energia sustentável e reduzindo a dependência de combustíveis fósseis. Se toda a energia armazenada pela fábrica vier de fontes renováveis, estima-se que a unidade ajudará a reduzir pelo menos 20 mil toneladas de emissões de CO₂.