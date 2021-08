Tesla Bot: Elon Musk diz que empresa está desenvolvendo robô humanoide

A empresa automotiva Tesla acaba de anunciar que está construindo o Tesla Bot, um robô humanoide movido por Inteligência Artificial (IA). O projeto foi anunciado pelo CEO Elon Musk durante evento da companhia, o "Dia da IA".

"A intenção é ser amigável, é claro, navegar por um mundo feito para humanos e eliminar tarefas perigosas, repetitivas e chatas", disse Elon Musk, que também deixou claro em uma de suas brincadeiras que seria possível "fugir e dominar" o robô caso necessário.

Feito de materiais leves, o robô tem por volta de 1,70 metros e 55 quilos, com uma tela no lugar do rosto para exibir informações úteis. A máquina será capaz de se mover 8 quilômetros por hora e carregar até 20 quilos.

Durante o evento, Musk disse que o Tesla Bot deve ser capaz de seguir comandos simples e se mover pelo mundo sem instruções explícitas. O CEO deu o exemplo de um robô ser capaz de "pegar um parafuso e prender ele no carro com uma chave inglesa", mas não especificou se o Tesla Bot teria essa capacidade específica.

Porém, Musk disse que o objetivo é que o robô seja capaz de pegar comida para os proprietários, fazer compras no supermecado e realizar outros tipos de tarefas do dia a dia.

A tecnologia é semelhante ao do sistema Autopilot do carro Tesla, que também usufui de um sistema de inteligência artificial, mas para estacionar o veículo de forma autônoma.

Para o CEO da Tesla, "o futuro do trabalho físico será uma escolha". Ele acredita que a tecnologia pode ter um impacto profundo na economia.

A Tesla planeja ter um protótipo do Tesla Bot pronto em 2022.

