Telegram vai dividir receita publicitária com donos de canais da plataforma

O Telegram está introduzindo um sistema de compartilhamento de receita de anúncios para proprietários de canais em quase 100 países. O pagamento será feito exclusivamente na criptomoeda toncoin.

Segundo o site The Block, o aplicativo de mensagens dividirá a receita de anúncios em 50/50 com os proprietários de canais. A plataforma de anúncios será aberta em março.de O CEO do Telegram, Pavel Durov, confirmou a informação.

"Semelhante à nossa abordagem com nomes de usuário do Telegram no Fragment, venderemos anúncios e compartilharemos a receita com os proprietários de canais em Toncoin. Isso criará um círculo virtuoso, no qual os criadores de conteúdo poderão sacar suas Toncoins - ou reinvesti-las na promoção e atualização de seus canais", disse Durov.

Durov observou que os canais do Telegram criam 1 trilhão de visualizações mensalmente e que apenas 10% dos canais são atualmente monetizados com anúncios da própria rede social.

O preço da toncoin subiu 34% com a notícia, de acordo com a página de preços do The Block.

O X de Elon Musk ofereceu compartilhamento de receita de anúncios para todos os usuários desde julho de 2023. No entanto, eles precisam alcançar impressões suficientes a cada mês. Aqueles que recebem parte da receita de anúncios dizem que o X fica com boa parte do dinheiro.