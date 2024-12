Telegram se torna lucrativo após 11 anos, mas enfrenta críticas globais sobre moderação de conteúdo Com receita de mais de US$ 1 bilhão em 2024, plataforma aposta em anúncios e assinaturas premium para sustentar operações, enquanto lida com polêmicas sobre desinformação

O Telegram alcança lucratividade, mas enfrenta desafios regulatórios globais devido à moderação de conteúdo. (/Ilya Naymushin/Reuters)