Telegram banido do Brasil: conheça o Signal e outros 7 apps de mensagem

O aplicativo de mensagens Telegram foi banido do Brasil nesta sexta-feira (18) pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Como se comunicar com parentes, amigos e colegas de trabalho quando o aplicativo de conversa fica fora do ar? A EXAME separou uma lista com os melhores apps de mensagens para celular e computador. Veja:

WhatsApp

O mais conhecido da lista, o WhatsApp é o aplicativo mais utilizado pelos brasileiros, estando presente em 99% dos celulares no país.

Ele está disponível na Apple Store e na Google Play.

Signal

Escolha de Elon Musk, Jack Dorsey e Edward Snowden, o Signal é uma organização sem fins lucrativos que não coleta nenhum dado de seu usuário. Com criptografia de ponta a ponta em todos os serviços oferecidos na plataforma, não há como o aplicativo acessar seus contatos, grupos, mensagens, imagens ou pesquisas, diferente dos outros aplicativos.

Ele está disponível na App Store e na Google Play.

Jumbo

Ideal para quem quer fazer uma faxina nas suas opções de privacidade, o Jumbo é o aplicativo que deixa fácil entender quais dos seus dados estão sendo coletados por gigantes como Facebook, Twitter, Instagram e Google — é só clicar e ele faz o trabalho para o usuário.

Apesar de muitas ferramentas serem oferecidas na versão paga (o mínimo é 19 reais por mês), a versão gratuita já ajuda o usuário a se proteger. Primeiro, ele responde um questionário breve; depois, ele indica quais aplicativos ele usa e o Jumbo faz uma varredura neles.

Na versão gratuita, por exemplo, é possível ver o que o Facebook coleta do usuário. "Seu status de relacionamento está sendo usado para publicidade direcionada", "O Facebook te mostra anúncios com base em dados sobre você que obteve de "parceiros" e outros terceiros" são algumas das coisas que podem aparecer e, com apenas um clique, o usuário permite que o Jumbo desabilite as opções.

Messenger

Do Facebook, o aplicativo de mensagens não protege seus dados como Telegram e Signal, mas te dá a possibilidade de conversar com amigos do Facebook, seguidores do Instagram e, em breve, até quem você tem adicionado na plataforma de realidade virtual do Facebook, a Oculus.

Suas ferramentas para assistir filmes com amigos, reconhecimento facial para desbloquear o app e temas personalizados para cada bate-papo também são um destaque para alguns usuários.

Instale o aplicativo pela App Store ou Google Play.

Hangouts

O Google Hangouts é uma plataforma de comunicação para troca de mensagens, chamadas de voz e videochamadas. Nela, o usuário pode criar chats com grupos de até 100 pessoas e videochamadas para até 10.

O usuário pode acessar o Hangouts pelo site ou baixando o aplicativo pela App Store ou Google Play.

Skype

Mais tradicional, o Skype é uma ferramenta fácil para chamadas de vídeo, bate-papos ou ligações. Ele conta com uma opção de "Reunir Agora" em seu site para quem tem pressa e precisa fazer uma videochamada gratuita, sem instalar um aplicativo ou criar uma conta.

Para quem quer ter uma conta, é possível acessar a ferramenta pelo site, baixando o aplicativo para computador ou na App Store e no Google Play.

DuckDuckGo

Concorrente do Google, o DuckDuckGo recebe por volta de 102 milhões de buscas diárias em sua plataforma. Todas as pesquisas feitas são privadas e as respostas são orgânicas e não personalizadas (diferente do Google, que usa os dados do usuário para oferecer links que ele acha mais provável de serem clicados).

A plataforma tem uma extensão disponível para ser adicionada em qualquer navegador, que permite realizar buscas e ver o quanto um site é confiável com um clique.

Acesse o site para instalar a extensão ou fazer uma busca.

FirefoxFocus

Uma opção diferente do Firefox original, o navegador FirefoxFocus tem como preferência a privacidade do usuário. Sem coletar cookies, histórico ou dados de localização, o navegador não armazena qualquer tipo de dado, muito menos vende ele para terceiros. Todos os anúncios e rastreadores de sites visitados também são automaticamente bloqueados.

Instale o FirefoxFocus aqui. Ele também está disponível como aplicativo na App Store e na Google Play.