SXSW 2022: o que vai abordar o maior festival de inovação do mundo

Nesta sexta-feira, 11, a cidade de Austin, no Texas, volta a receber o South by Southwest (SXSW), um dos longevos festivais de inovação do mundo. Na espera pelo evento estão executivos, investidores, entusiastas de tecnologia, arte, cinema e design, além de pessoas engajadas com a crise climática, já que esse será um dos temas principais da edição de 2022.

Devido à pandemia, o festival (que ocorria sem interrupções desde 1987) foi cancelado em 2020 e aconteceu somente de forma online em 2021. Neste ano, uma novidade: o evento será hibrido, e vai atender o público presencial e virtualmente. As atrações se espalham pela cidade, incluindo teatros, centros de convenções, palcos, hotéis, restaurantes e até igrejas.

Entre as sessões de destaque com participação de brasileiros, estão "ESG: Ready to Pay the Bill?", que abordará o papel das empresas no gerenciamento dos impactos socioambientais negativos de suas atividades.

A sessão contará com a participação de Patrícia Ellen, Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, e Adam Gromis, head global de impacto e sustentabilidade na Uber.

Já o painel "Rivers Movie Cities" mostrará o movimento global de restauração de grandes rios do mundo, incluindo o Rio Pinheiros, em São Paulo, com a presença de Adriano Stringhini, Diretor de Gestão Corporativa da Sabesp, que se unirá à Jenny Hoffner, Vice-presidente de Estratégias de Conservação da American Rivers.

Com uma programação tão intensa e extensa, o de SXSW tende a deixar os novos participantes um pouco perdidos. Para quem está em Austin ou pretende acompanhar pela internet, vale usar o próprio site do festival para organizar uma agenda, seguindo algumas das principais trilhas sugeridas. São quinze categorias, que englobam painéis, workshops e apresentações.