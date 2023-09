Conheça o SUV (quase) elétrico que te faz esquecer da gasolina

Você provavelmente já conheceu algo tão óbvio que o primeiro pensamento foi “como ninguém criou isso antes?”. Não se surpreenda se essa sensação voltar ao ler este texto: o GWM Haval H6 faz o que todos sempre desejavam – mesmo sem saberem. Motor elétrico para o dia a dia? Tem. Mas também dá para viajar mais de 1.000 km sem nem pensar em abastecer. Como já diriam, “não é feitiçaria, é tecnologia”.

Para explicar a novidade sem apelar para termos técnicos, basta resumir que são três motores (dois elétricos juntos a um 1.5 turbo movido a gasolina) com 393 cv de potência e 77,7 kgfm de torque. O que isso significa? Potência de modelo esportivo para chegar aos 100 km/h em até 4,8 segundos, mas sem deslizar na média de 27,4 km/l para o consumo na cidade, segundo o Inmetro, para causar inveja a qualquer carro pequeno.

“O ponto principal é que são 170 km de autonomia elétrica e dá para carregar na tomada comum de 20 amperes, no caso das versões plug-in. Então o motorista só precisa usar o modo a combustão em raras exceções. Dá até para fazer viagens mais curtas apenas no modo elétrico. Para ter ideia, sabemos de um cliente que comprou há dois meses e, até hoje, não acabou o combustível que abasteceu quando o carro saiu da loja”, diz Thais Nobre, do time de marketing da GWM Dahruj.

Mas de que adiantaria tanta revolução se as pessoas não pudessem sentir? É por isso que a lista de equipamentos de série vem recheada de recursos dignos de nave espacial: são cinco câmeras e 14 sensores para garantir o sistema de condução capaz de assumir volante e pedais; reconhecimento facial; alerta para pontos cegos e colisão traseira; assistente de permanência em faixa; e frenagem automática de emergência.

Também não faltam confortos raros de encontrar, como bancos dianteiros com ventilação, além de teto panorâmico, ar-condicionado digital de duas zonas com saídas para quem viaja na fileira de trás, carregador sem fio para celular e central multimídia de 12 polegadas com Apple CarPlay e Android Auto. Para quem vê por fora, os destaques ficam pela iluminação totalmente de LED e as exclusivas rodas aro 19.

“Somos uma marca feita por brasileiros para brasileiros. E, por isso, foram anos de estudo do mercado para entender a melhor maneira de aplicar a tecnologia que as pessoas realmente precisavam. Analisamos cada detalhe de clima e de particularidades do país. Prova disso é que nosso sistema de comando por voz reconhece todos os diferentes sotaques daqui. Não se trata de apenas vender um carro, mas, sim, entregar o que as pessoas precisam”, diz Fabio Colombo.

Prova desses cuidados é o pós-vendas caprichado, com direito a carro reserva para revisões que levem mais de 24h e até oficina móvel para ir onde o cliente estiver. Não bastasse isso, a garantia é de cinco anos – e oito para o conjunto híbrido – sem limite de quilometragem e ainda há um estoque de 50 mil peças a pronta-entrega. Convenhamos que não haveria maneira melhor de chegar.