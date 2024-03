Suposta imagem do novo iPhone 16 vaza na internet; veja

Uma imagem compartilhada na internet pelo site 91mobiles supostamente mostra o design do novo iPhone 16, previsto para ser lançado em setembro.

A imagem fomentou rumores de que a Apple poderia introduzir novos botões adicionais e uma reformulação do módulo da câmera para a linha iPhone 16. A imagem compartilhada online é um render baseados no CAD, isto é, no projeto do iPhone 16, e mostra botões ao lado dos habituais botões de ligar/desligar/volume/e alterar o slider.

Os renders baseados em CAD do iPhone 16, compartilhados também pela conta Majin Bu, conhecida pelos vazamentos em relação ao produto da Apple, mostram que o telefone terá um módulo de câmera redesenhado, onde os sensores serão colocados verticalmente, semelhante ao iPhone X original.

iPhone 16 CAD pic.twitter.com/EWpt53aCZ4 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) March 5, 2024

O iPhone continuará a ter uma estrutura retangular e bordas arredondadas para melhor aderência nas mãos.

Entre os supostos novos botões, estão o botão de Ação e o botão de Captura.

O botão de Captura dedicado, colocado abaixo do botão de ligar/desligar, funcionará como um atalho para capturar vídeos. Já o botão de Ação é semelhante ao da série iPhone 15 Pro, substituindo o botão Silenciar, e é usado para realizar tarefas como ligar a lanterna e abrir a câmera.