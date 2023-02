Super Bowl LVII: confira as principais inovações desta edição

Você é fã de futebol americano? Bom, mesmo que prefira o futebol jogado com os pés, não dá pra negar o tamanho gigantesco que o evento do “Super Bowl” conseguiu alcançar. Com o tempo de comercial mais caro da televisão mundial, o Super Bowl é um show para quem assiste e uma aula para quem se interessa por negócios e inovação.

Ao longo dos 57 Super Bowls da NFL, a tecnologia usada para transmitir, assistir e aproveitar o grande jogo passou por muitos desenvolvimentos e melhorias. E de táxis autônomos a apostas esportivas no local, o Super Bowl LVII não é diferente.

Confira algumas inovações do Super Bowl nos últimos anos:

Transmissão 4K

O jogo será filmado em High Dynamic Range (HDR) em 1080p e aprimorado para transmissão em 4K para fãs com TVs compatíveis com 4K HDR.

Assim os torcedores podem ter certeza de que vão realmente imergir na hora do jogo.

Como o diretor de engenharia remota da Fox Sports, Matt Battaglia, descreveu : “Com 1080p, você tem belas imagens para começar e, em seguida, você tem HDR e obtém essa rica profundidade de cores e faixa dinâmica”.

Táxis autônomos

Os fãs do Super Bowl poderão passear em Phoenix de forma autônoma. Isso vai acontecer graças a parceria entre a Waymo e o Arizona Super Bowl Host Committee.

Ao reservar um “motorista Waymo”, um Jaguar totalmente autônomo chegará até você. E o melhor é que isso está ocorrendo 24h por dia durante toda a semana do evento.

Inovações de segurança

Não é de hoje que a NFL procura deixar o seu esporte mais seguro. E uma tecnologia de destaque do Super Bowl, é o Q-Collar, um dispositivo destinado a proteger o cérebro dos atletas durante o impacto na cabeça.

O colar comprime as veias jugulares no pescoço dos atletas para aumentar o volume de sangue nos vasos sanguíneos do crânio. Com esse aumento do volume de sangue, o cérebro fica mais firme e reduz o movimento em um acidente.

Super rede de dados

Desde segurança cibernética, até uma maior velocidade para os fãs publicarem em social media. Esses são alguns dos benefícios que vem da preocupação do “State Farm Stadium” ao concluir uma revisão total da rede convergente do local com a Cisco.

Além de aumentar em 60% a sua capacidade, 800 novos pontos de acesso wi-fi foram instalados para aumentar a conectividade dos fãs dentro do estádio.

Estádio esse, que também estará equipado com o DNA Center da Cisco, um produto baseado em IA que ajuda os operadores e a NFL a gerenciar a rede e resolver problemas rapidamente.

Curtiu?

Com o avanço tecnológico que o mundo está passando, o tempo todo você vai ver estudos de caso de inovações. O fato principal por trás disso tudo, é que as empresas estão precisando inovar cada vez mais, para conseguirem se manter competitivas no mercado.

E consequentemente, a busca por profissionais dessa área está cada vez maior.

