Startups asiáticas em queda: novas empresas enfrentam pior trimestre desde 2015

Apesar de uma leve retomada no cenário global de venture capital, a Ásia parece estar ficando para trás. A região sofreu seu pior trimestre desde o final de 2015, com startups asiáticas levantando apenas US$ 14,6 bilhões, uma queda de 24% em relação ao primeiro trimestre e de 32% ano a ano, segundo dados do Crunchbase.

Além disso, o volume de negócios na região continua a diminuir, com apenas 1.511 aportes anunciados no segundo trimestre. Esse número representa uma queda de 15% em relação ao primeiro trimestre e uma queda mais acentuada de 27% em relação ao mesmo período do ano passado.

Ao contrário de outras regiões que viram rodadas de bilhões de dólares, a Ásia ficou de fora da febre dos grandes investimentos, embora houvesse alguns acordos no trimestre que ultrapassaram meio bilhão de dólares:

- A startup chinesa de veículos elétricos Hozon conseguiu uma rodada de financiamento de US$ 690 milhões.

- A startup indiana de entrega de mantimentos Zepto levantou US$ 665 milhões, dobrando sua valorização para US$ 3,6 bilhões.

- A empresa chinesa de semicondutores Unisoc, focada em chipsets para comunicações móveis e IoT, levantou aproximadamente US$ 552 milhões.

O volume de negócios também caiu, com apenas 134 rodadas de investimento em negócios que já estão em estágio avançado no segundo trimestre. Isso representa uma queda de 21% em relação ao primeiro trimestre e uma queda de 14% ano a ano.

A culpa é da China

Com a região é dominada por um player do tamanho da China, o seu mal desempenho joga a média para baixo. O financiamento de risco no país atingiu apenas US$ 6,9 bilhões, uma queda impressionante de 46% em relação ao primeiro trimestre e de 33% em relação ao segundo trimestre de 2023.

A Índia, de longe o segundo maior mercado de risco da região, viu US$ 3,4 bilhões em financiamento. Isso representa um aumento de 27% em relação ao primeiro trimestre, mas uma queda de 9% em relação ao segundo trimestre do ano passado.

O que isso significa

Embora seja evidente que o pico de 2021 não poderia ser sustentado, parecia inevitável que a queda no volume de dólares se estabilizasse. No entanto, apesar de um breve alívio no meio do ano passado, o mercado continuou em reverso e parece estar voltando ao que era há uma década.

Nem mesmo a IA, a última febre entre todos os fundos de investimento, conseguiu salvar o mercado de risco asiático. Startups relacionadas à IA na região levantaram apenas cerca de US$ 2,5 bilhões, segundo dados do Crunchbase. Isso é uma ninharia quando comparado às startups focadas em IA na América do Norte, que arrecadaram US$ 16,8 bilhões no segundo trimestre.

Embora algumas empresas de IA, como a Zhipu AI da China e a 42dot da Coreia do Sul, tenham levantado grandes rodadas bem acima de nove dígitos, simplesmente não houve número suficiente delas.

As tensões comerciais e de investimento entre a China e o Ocidente, juntamente com a economia instável da região, não estão ajudando.

Recentemente, foi relatado que os IPOs na China continental levantaram apenas US$ 4,6 bilhões nos primeiros seis meses do ano, uma queda de 85% em relação ao primeiro semestre de 2023.