Startup recebe R$15 mi para levar bares e restaurantes ao digital

A startup Goomer recebe hoje um aporte de 15 milhões de reais liderado pelo fundo Bridge One e acompanhado pela DOMO Invest. A foodtech brasileira prevê crescimento de 300% até o fim de 2021, além da contratação de 60 novos colaboradores. Com o crescimento esperado, a startup almeja atingir faturamento de 20 milhões de reais neste ano. Criada em 2014 em Sorocaba (SP), a startup atua no segmento de alimentação com cardápios digitais dentro dos estabelecimentos, que podem ser acessados por leitura de QR Code com o celular, e possui uma plataforma de delivery que é integrada ao aplicativo de mensagens WhatsApp, chamada GoomerGo.

Fundador e CEO da Goomer, Felipe Maia Lo Sardo conta que o aporte será utilizado para ampliar e evoluir a plataforma digital de canais de vendas e atendimento da foodtech. "50% do aporte será investido em produto e tecnologia para ajudar restaurantes a atrair e receber clientes, enquanto a outra metade será usada para ampliar a nossa presença no mercado brasileiro", diz o CEO para a EXAME.

Segundo dados da própria startup, mais de 110 mil marcas ligadas ao ramo de alimentos em 2.700 municípios brasileiros usaram alguma das soluções da Goomer nos últimos 12 meses. Até o fim de 2021, a meta é ter presença em 230 mil estabelecimentos. No ano de 2020, quando muitos bares e restaurantes precisaram ir para o digital da noite para o dia em razão da pandemia do novo coronavírus, a Goomer movimentou 380 milhões de reais em entregas no território nacional.

“Focamos em empresas B2B que estejam liderando a disrupção em seus mercados, com alto crescimento e sólido unit economics. No caso da Goomer, todos esses ingredientes estão presentes e o potencial de crescimento dentro da base existente é um enorme atrativo”, diz, em nota, João Brandão, sócio e fundador da Bridge One.