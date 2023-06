Startup de jogos com apenas um funcionário é negociada por US$ 54 milhões

A Wargraphs, startup que conta com um único funcionário e é responsável pelo renomado aplicativo Porofessor, de análises táticas para League of Legends, está em negociação para ser vendida por até US$ 54 milhões, sendo metade à vista e a outra dependente do alcance de metas de rendimento e crescimento.

A MOBA Networks, empresa sueca que adquire, expande e administra comunidades de jogos online, está por trás da oferta pela startup e de seus produtos. A ideia é ampliar o negócio para mais mercados, especialmente na Ásia, e desenvolver análises para outros títulos de jogos.

A Wargraphs, embora seja classificada como uma startup, conta apenas com um funcionário: Jean-Nicholas, que desenvolveu o negócio inteiramente por conta própria.

Atualmente, a empresa também constrói análises para Legends of Runeterra e Teamfight Tactics, mas o serviço ao redor de League of Legends tem sido o maior até agora.

O Porofessor teve 10 milhões de downloads de seu aplicativo no Overwolf e mais de 1,25 milhão de usuários ativos diariamente, contabilizando o tráfego de sua plataforma e site próprio.

Com uma década de existência, a empresa manteve-se lucrativa, com receitas acima de US$ 12,3 milhões no último ano fiscal.

Ecossistema ao redor dos jogos

A aquisição ressalta um interessante movimento no mundo atual das startups. Após uma década particularmente otimista, em que startups arrecadaram grandes quantias de financiamento com avaliações vertiginosas, agora as avaliações são definitivamente mais baixas e o financiamento não é tão fácil de obter, especialmente para produtos voltados ao consumidor.

No entanto, Wargraphs e Jean-Nicholas exemplificam como uma abordagem completamente diferente pode ser igualmente lucrativa no segmento de consumo.

A possível compra também evidencia uma evolução na tecnologia do consumidor. Com o mercado de jogos em expansão, empresas como MOBA, Overwolf e Wargraphs demonstram que jogos estão no centro de ecossistemas maiores de produtos e serviços que podem se tornar áreas significativas de valor.

No futuro, novos avanços no setor de jogos, como novos headsets interativos e avanços em inteligência artificial, abrirão portas para ainda mais desenvolvimento de ecossistemas.

Quanto a Jean-Nicholas, ele já tem planos para o futuro: desenvolver um jogo de cartas que competirá com Hearthstone, publicado pela Activision Blizzard. Ele não pretende buscar financiamento externo para isso, mas talvez contrate um ou dois funcionários.