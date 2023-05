Startup de inteligência artificial Anthropic levanta US$ 450 milhões com Google e Spark Capital

A Anthropic, startup de inteligência artificial (IA), angariou US$ 450 milhões para desenvolver um concorrente para o ChatGPT. Segundo apurou o Financial Times, o aporte evidencia que os investimentos na área persistem, apesar das crescentes incertezas sobre a melhor maneira de regulamentar a tecnologia.

O financiamento foi liderado pela Spark Capital, um fundo de venture sediado em São Francisco, conhecido por investir no Twitter e Coinbase. Outros investidores notáveis incluem o Google, Salesforce e Zoom.

Dario Amodei, CEO da Anthropic e ex-chefe de segurança de IA na OpenAI, afirmou que o financiamento apoiaria "pesquisa em IA e produtos que colocam a segurança na vanguarda". Amodei integrou um grupo de pesquisadores da OpenAI que se desligaram da organização para fundar a Anthropic em 2021.

A empresa declarou que sua equipe está concentrada em "técnicas de alinhamento de IA que permitem que os sistemas de IA lidem melhor com conversas adversárias, sigam instruções precisas e sejam mais transparentes sobre seus comportamentos e limitações".

Embora a Anthropic não tenha divulgado sua avaliação mais recente, já havia levantado pelo menos US$ 1 bilhão antes do aumento anunciado na terça-feira. No final de 2022, o Google investiu cerca de US$ 300 milhões na empresa, adquirindo uma participação de 10% em troca.

Os recursos fluíram para startups de IA nos últimos seis meses, alimentando uma corrida para desenvolver ferramentas cada vez mais poderosas para aumentar a produtividade, abrir caminho para avanços na medicina e facilitar a navegação na internet.

Corrida das IAs

A OpenAI assegurou um investimento multibilionário da Microsoft este ano, avaliando a empresa em cerca de US$ 30 bilhões. Outras startups, como Inflection e Cohere, também têm angariado fundos.

No entanto, os alertas sobre os impactos sociais da tecnologia tornaram-se mais nítidos. Mesmo entre os fundadores de empresas de IA, há preocupações de que a crescente sofisticação dos chatbots poderia causar perdas generalizadas de empregos e deslocamento em grandes partes da economia.

O co-fundador da OpenAI, Sam Altman, escreveu em um post no blog na segunda-feira que é "concebível que, dentro dos próximos dez anos, os sistemas de IA superem o nível de habilidade dos especialistas na maioria dos domínios, realizando tanta atividade produtiva quanto uma das maiores corporações de hoje".

Joe Biden, presidente dos EUA, e líderes europeus convocaram executivos de várias empresas de IA, incluindo Anthropic e OpenAI, para discutir um quadro regulatório no qual a tecnologia possa se desenvolver de maneira segura.