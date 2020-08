Startup de “delivery” de técnicos de informática recebe aporte milionário

A FindUp, startup que facilita a contratação de técnicos de informática pelo uso de um aplicativo, recebeu um aporte de 5 milhões de reais nesta semana. O investimento é liderado pelo fundo de capital de risco brasileiro Domo Invest e será utilizado para ampliar os negócios da empresa que já conta em sua plataforma com mais de 10 mil técnicos cadastrados que operam em 800 cidades do país.

Fundada em 2015 por Fábio Freire, Tiago Lira e Gustavo Ferreira, a FindUp diz ser a maior rede de técnicos de informática da América Latina. Estruturalmente, a companhia tem dois escritórios no Brasil, um em São Paulo e outro em Recife. O aporte da Domo Invest foi o maior recebido pela startup, que até então só havia levantado pouco mais de 600 mil reais em um investimento-anjo capitaneado pela 4Z Investimentos.

A startup baseia seu negócio em um modelo de economia compartilhada semelhante ao utilizado por companhias como Uber, iFood e Rappi, mas com técnicos de informática especializados na manutenção e no conserto de computadores em vez de motoristas ou entregadores. Por meio de um aplicativo, os profissionais se cadastram e recebem pedidos de acordo com a localização onde atuam. A ideia é facilitar a busca e a contratação desses profissionais.

Para ajudar o consumidor a economizar custos, os técnicos contratados da plataforma não possuem vínculo empregatício CLT e recebem apenas por trabalho realizado, atuando como microempreendedores individuais. Para que possam fazer parte da rede, eles precisam realizar uma seleção de testes que determinará o que cada profissional é capacitado fazer. Com a operação, a empresa diz que reduz em até 30% o custo dos serviços.

A FindUp nasceu sendo focada no mercado corporativo e já prestou serviços para empresas que atuam em diferentes segmentos. Entre elas estão a rede de cinemas Cinemark, os bancos BMG, Agibank e Santander, a companhia aérea Azul, as varejistas Centauro, Magazine Luiza, Riachuelo e Pernambucanas, entre outros. Apesar disso, a companhia também possui planos voltados para micro e pequenas empresas e para clientes residenciais.

O aporte na FindUp dará a Domo Invest participação minoritária na operação da startup. O percentual adquirido não foi revelado, mas deve girar em até 20%. Além da FindUp, o fundo de capital de risco que tem entre seus sócios Rodrigo Borges, um dos fundadores do Buscapé, conta com aportes realizados em startups como Instaviagem, Conta Simples, Fretadão, Iouu, Grão, Goomer, entre outras.