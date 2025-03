Startup chinesa lança exoesqueleto acessível para melhorar a locomoção de idosos

Uma startup chinesa criou um exoesqueleto acessível para auxiliar na mobilidade de idosos, com um custo de apenas 2.000 yuans (aproximadamente US$ 276). A inovação, que será lançada ainda este mês, surge em um mercado em crescimento, que pode atingir até 30 trilhões de yuans até 2035, segundo pesquisa da iiMedia Research.

A RoboCT, localizada em Hangzhou, província de Zhejiang, desenvolveu o exoesqueleto com o objetivo de aliviar a carga sobre as articulações e facilitar os movimentos. O dispositivo oferece suporte às cinturas, costas e quadris, permitindo maior estabilidade e passos mais longos, além de aliviar o peso equivalente a cinco garrafas de água a cada passo dado.

“Nos lares de idosos, percebemos que muitos caminham com as costas curvadas e passos curtos. Por isso, projetamos um dispositivo que auxilia na flexão do quadril e estabiliza a coluna”, explicou Yan Hai, diretor de produtos da RoboCT, à agência Xinhua.

Mercado de tecnologia para idosos cresce na China

A crescente população idosa da China, que já soma 310 milhões de pessoas, está gerando uma demanda crescente por soluções de tecnologia assistiva. O mercado de mobilidade e bem-estar está avaliado atualmente em 7 trilhões de yuans e deve se expandir ainda mais, especialmente com o aumento da população idosa no país.

O exoesqueleto não utiliza bateria e armazena a energia gerada pelos movimentos naturais do corpo, liberando-a no momento certo para facilitar a caminhada. Segundo a empresa, até mesmo jovens saudáveis podem sentir um suporte de 30% ao utilizar o dispositivo. A RoboCT também está desenvolvendo versões personalizadas do exoesqueleto para pacientes com hemiplegia e lesão na medula espinhal, ampliando ainda mais o impacto da inovação.

China lidera padronização global de robôs para idosos

A Comissão Eletrotécnica Internacional, sob liderança da China, estabeleceu um padrão global para o desenvolvimento de robôs para idosos, com o objetivo de atender às reais necessidades dessa população. O foco é criar tecnologias práticas e fáceis de usar, sem depender de dispositivos adicionais como smartphones.

A RoboCT afirma que seu exoesqueleto pode ser colocado em apenas 20 segundos, tornando-o uma solução acessível e de fácil utilização. Com o envelhecimento acelerado da população chinesa, soluções como essa devem ganhar ainda mais destaque no mercado nos próximos anos.