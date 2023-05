Starlink, serviço de internet via satélite de Elon Musk, reduz preços em 20% no Brasil

A Starlink, assinatura de internet via satélite da Starlink, liderada pelo bilionário Elon Musk, anunciou uma redução significativa nos preços de seus serviços no Brasil.

Desde quarta-feira, 10, os usuários terão um desconto de 20% na mensalidade, que passará de R$ 230 para R$ 184.

Além disso, a empresa oferece um desconto de 50% no valor do equipamento necessário para a conexão (contendo antena, roteador, cabos e base), que agora custará R$ 1 mil em vez dos R$ 2 mil anteriores.

Novos concorrentes no setor

A redução de preços da Starlink ocorre em meio a uma crescente competição no segmento de internet via satélite. No mês passado, a ViaSat lançou ao espaço o ViaSat-3 Américas, o primeiro de três satélites projetados para cobrir toda a América, Europa, Oriente Médio, África e Ásia-Pacífico. Com tecnologia de banda Ka de ultra capacidade, a rede ViaSat-3 busca desafiar a supremacia da Starlink.

Apesar do número impressionante de 3,7 mil satélites em órbita pertencerem à Starlink, a ViaSat aposta como diferencial a capacidade de oferecer cobertura global. Seus satélites geoestacionários estão posicionados a cerca de 35 mil km de altitude, permitindo abranger vastas áreas, incluindo rotas aéreas e marítimas essenciais. Em contrapartida, a SpaceX utiliza pequenos satélites em órbita baixa terrestre, a aproximadamente 500 km de altitude, mas em grande quantidade, proporcionando a mesma funcionalidade.

Outro concorrente de peso é a Amazon, que desenvolve no momento o Projeto Kuiper. Embora ainda não haja uma data precisa para o lançamento de seus satélites, a Amazon planeja iniciar a produção em massa das antenas necessárias para a comunicação com os mesmos em 2023. A previsão é de que a conexão de banda larga seja fornecida para alguns clientes até o final de 2024.

Com a redução de preços da Starlink, a competição no mercado de internet via satélite se intensifica, beneficiando os usuários brasileiros com opções mais acessíveis. O futuro da conectividade global está cada vez mais próximo, e os esforços de empresas como SpaceX, ViaSat e Amazon impulsionam a busca pela hegemonia nesse setor crucial para a sociedade moderna.