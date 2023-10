Starlink, de Elon Musk, prepara serviço de telefonia via satélites

A Starlink, empresa de telecomunicações de Elon Musk, sinalizou movimentações para concretizar um antigo projeto: oferecer internet diretamente para smartphones sem a necessidade de antenas ou roteadores adicionais. A revelação vem a partir de uma nova seção no site oficial da empresa, levantando especulações sobre o início do serviço nos próximos meses.

O projeto, temporariamente intitulado "Starlink Direct to Cell", visa smartphones com tecnologia LTE, tecnologia comumente referida como 4G no Brasil.

Em agosto de 2022, a Starlink firmou parceria com a T-Mobile, dos Estados Unidos, mas o acordo seguiu em silencio e sem novidades.

No novo passo, a previsão da unidade de telecomunicações da SpaceX é proporcionar comunicação via mensagem de texto já em 2024.

Apesar do entusiasmo, existem desafios. A conexão depende de uma linha de visão direta com o satélite, tornando-se inacessível em locais fechados. Há relatos sobre a lentidão da rede atual. Testes com o serviço SOS da Apple via satélite evidenciaram atrasos nas mensagens, contrapondo-se à rapidez das comunicações contemporâneas.

A perspectiva da Starlink é que o "Direct to Cell" avance para navegação e chamadas de voz. Outra meta é conectar dispositivos IoT em 2025. Documentos da Starlink detalham o funcionamento do Direct to Cell: o smartphone se conecta à rede de satélites, que por sua vez se comunica com a rede terrestre, seguindo o tráfego de dados tradicional.

Os custos do novo serviço permanecem incertos. Por enquanto, os preços para o serviço de alta velocidade da Starlink no Brasil variam entre R$ 236 e R$ 838, com equipamentos tendo um valor adicional de R$ 2.000.