Spotify vende ingressos para assistir a shows virtuais na plataforma

Enquanto os festivais começam a organizar um retorno nos próximos meses, a saudade dos shows continua batendo forte para muitos fãs, que estão há mais de um ano sem sair de casa e ver suas bandas e músicos favoritos. O Spotify lançou uma iniciativa para amenizar o problema: a plataforma fará shows virtuais com cinco artistas renomados entre o final de maio e o mês de junho.

O primeiro show acontece na próxima semana, no dia 27 de maio, com a dupla Black Keys, que se apresenta no Blue Front Café, no Mississippi, um dos lugares favoritos da banda. Os ingressos para o show custam 27 reais, bem como as entradas para todos os outros que acontecerão na sequência. Eles podem ser adquiridos online.

Confira a agenda completa selecionada pelo Spotify:

3 de junho: Rag'n'Bone Man , faz um show direto de Londres

, faz um show direto de Londres 10 de junho: o Bleachers toca dentro de um ônibus que irá do Brooklyn, em Nova York, até o Asbury Park, em Nova Jersey

o toca dentro de um ônibus que irá do Brooklyn, em Nova York, até o Asbury Park, em Nova Jersey 17 de junho: Leon Bridges faz um show dentro do Hotel Gold-Diggers, em Los Angeles, onde passou compondo e escrevendo para seu próximo álbum

faz um show dentro do Hotel Gold-Diggers, em Los Angeles, onde passou compondo e escrevendo para seu próximo álbum 24 de junho: Girl in Red toca em Oslo, em uma experiência musical e visual

Alguns dos usuários do Spotify devem começar a receber notificações, avisando para os shows, caso as bandas que irão tocar estejam em linha com os interesses deles na plataforma.

De acordo com a empresa, o intuito da iniciativa é ajudar a integrar usuários e artistas. O Spotify tem investido em iniciativas nesse sentido em diversas frentes, trazendo mais podcasts, salas de áudio e bate-papo para os assinantes.