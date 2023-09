Spotify lança função "Jam" para playlists colaborativas de até 32 usuários

O Spotify anunciou nesta terça-feira, 26, globalmente, a introdução do Spotify Jam, uma funcionalidade que possibilita a múltiplos usuários a criação colaborativa de playlists para eventos em grupo.

Segundo informações do TechCrunch, até 32 usuários do Spotify podem participar de sessões de audição em tempo real, adicionar músicas à fila de reprodução compartilhada e receber recomendações que conectam os gostos musicais dos membros do grupo.

A nova ferramenta está disponível para usuários das versões gratuita e Premium. No entanto, apenas assinantes do Spotify Premium têm a capacidade de iniciar e convidar outros para uma sessão Jam. Durante a sessão, os participantes podem escolher o dispositivo de reprodução e visualizar quem adicionou determinadas faixas.

Os assinantes Premium que hospedam uma sessão têm controle sobre os participantes, a ordem das faixas e a remoção de músicas. Além disso, podem habilitar controles para convidados, permitindo que outros participantes da Jam removam faixas ou alterem a ordem das músicas.

Para experimentar a funcionalidade, membros Premium podem clicar no ícone de alto-falante ou no menu de três pontos dentro de uma playlist e selecionar a opção "Iniciar uma Jam".

Para adicionar outros à sessão Jam, os anfitriões têm diversas opções: aproximar dois dispositivos habilitados para Bluetooth, como um telefone ou tablet (desde que ambos suportem essa função), gerar um código QR ou compartilhar um link direto. Além disso, usuários do Spotify conectados à mesma rede Wi-Fi serão convidados a se juntar a uma Jam ativa ao abrir o aplicativo.

Vale destacar que serviços terceirizados, como JQBX e Jukestar, já ofereciam experiências colaborativas similares utilizando a plataforma do Spotify.