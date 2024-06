Spotify aumenta (novamente) preços nos EUA e ações sobem

O valor da ação da Spotify subiu 5,6% na segunda-feira (3) depois que a gigante do streaming anunciou outra rodada de aumentos de preços para seus planos de assinatura nos EUA. As informações são do Yahoo Finance.

Os preços subirão entre US$ 1 e US$ 3 (entre R$ 5,52 e R$ 16,56) a partir de julho, disse a empresa.

Planos Familiares: Aumento de US$ 3 (R$ 16,56) para US$ 19,99 (R$ 111,23) por mês.

Planos Duo: Aumento de US$ 2 (R$ 11,04) para US$ 16,99 (R$ 94,48) por mês.

Assinaturas Spotify Premium: Aumento de US$ 1 (R$ 5,52) para US$ 11,99 (R$ 66,73) por mês.

A Spotify já havia aumentado o custo de certos planos de assinatura no verão passado [do Hemisfério Norte, entre junho e setembro]. A empresa já havia sugerido planos de aumentar os preços depois que os vários aumentos do ano passado "tiveram impactos mínimos no crescimento".

"Para que possamos continuar investindo e inovando em nossos recursos de produto e oferecer aos usuários a melhor experiência, ocasionalmente atualizamos nossos preços", disse a empresa em um post no blog anunciando os aumentos.

A notícia chega depois que o Spotify teve lucro no primeiro trimestre e superou a maioria de suas métricas principais. A empresa também espera uma receita e lucro operacional maiores para o trimestre atual.

Melhorar lucratividade

No ano passado, a Spotify se comprometeu com aumentos de preços, além de várias rodadas de demissões e outras iniciativas para melhorar a lucratividade. A empresa disse que seria mais cautelosa em relação a futuros investimentos depois de gastar bilhões em sua entrada no concorrido mercado de podcasts.

Durante a teleconferência de resultados do primeiro trimestre da empresa, em abril, o CEO da Spotify, Daniel Ek, confirmou planos de oferecer vários níveis de assinatura para atrair o máximo de usuários possível.

"Queremos oferecer o máximo de flexibilidade possível nesta próxima fase do Spotify porque estamos em um tamanho em que queremos atrair uma base ainda maior de consumidores", disse Ek. "Isso obviamente significa que você verá coisas como, por exemplo, o nível somente para audiolivros. ... Você também deve esperar ver um nível somente para música."

"Quanto mais valor criarmos, mais capacidade teremos de capturar parte desse valor por meio de aumentos de preços", disse Ek. As ações da Spotify subiram mais de 100% no ano passado e acumulam alta de 73% no ano até o momento.