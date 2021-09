SpaceX: 1º voo com civis ao espaço pousa neste sábado. Veja como assistir

Um pequeno passo para o homem, um grande passo para a SpaceX. A empresa espacial de Elon Musk enviou com sucesso ao espaço nesta quarta-feira, 15, quatro tripulantes para uma viagem pela órbita da Terra por três dias. A missão, Inspiration4, é a primeira vez na história que "não astronautas" são treinados para sobreviver no espaço.

O voo retornará neste sábado, 18, com pouso previsto para às 20h06, horário de Brasília. Toda a missão está sendo financiada por um dos participantes, o bilionário Jared Isaacman, como uma forma de arrecadar fundos para o St. Jude’s Children Research Hospital, hospital de caridade para crianças com câncer. A meta é conseguir 200 milhões de dólares, mas Isaacman já doou mais de metade do valor.

Para ajudar, a SpaceX ainda gravou uma série documental para a Netflix. “Inspiration4: Viagem Estelar”, que foi lançada na última segunda-feira, 13, mostra os bastidores da missão espacial.

O pouso será transmitido ao vivo pela SpaceX

Veja em vídeo como foi o lançamento

Os quatro tripulantes decolaram às 21h03 do Complexo de Lançamento 39A no Centro Espacial Kennedy da Nasa na Flórida, Estados Unidos.

Às 21h11, cerca de oito minutos após o lançamento, o primeiro estágio do foguete reutilizável se separou e fez uma manobra de rotação e se separou. Redirecionado para a Terra, pousou suavemente na base cerca de 9 minutos e 30 segundos depois do lançamento.

Sua velocidade foi reduzida, em apenas dois minutos, de 7.200 quilômetros por hora para 40 quilômetros por hora.

Enquanto isso, a espaçonave seguiu viajando a uma velocidade superior a 27 mil quilômetros km por hora, a uma altitude de mais de 200 quilômetros. A equipe em terra aplaudia com entusiasmo cada etapa do plano cumprida.

"Poucos estiveram lá antes e muitos virão. A porta está se abrindo agora, é incrível", disse o bilionário Jared Isaacman, o comandante da missão, de dentro da cápsula após chegar ao espaço.

_