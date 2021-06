SpaceX lançará 88 satélites ao espaço nesta terça, 29; saiba como assistir

Nesta terça-feira, 29, a empresa espacial de Elon Musk, SpaceX, fará o lançamento do foguete Falcon 9 com 88 pequenos satélites ao espaço.

Com pouso na região do Cabo, o voo da SpaceX será a 20ª missão da empresa em 2021. É a 8ª tentativa de lançamento e pouso com o Falcon 9 na missão Transporter-2.

A primeira missão, denominada Transporter-1, ocorreu em janeiro deste ano e estabeleceu um novo recorde para o número de satélites transportados por um único foguete, com 143 satélites.

A segunda missão não irá ultrapassar o recorde, mas, de acordo com a SpaceX, a massa combinada dos dispositivos é maior do que a da primeira missão.

Serão transportados satélites para militares dos Estados Unidos, satélites de observação da Terra para empresas sediadas na Argentina e na Finlândia e CubeSats, satélite miniaturizado usado para pesquisas, para agências espaciais internacionais.

A SpaceX normalmente realiza seus pousos em enormes navios-robôs autônomos, que funcionam como uma espécie de drone aquático, mas a missão não vai para a órbita de alta altitude e, portanto, tem combustível suficiente para pousar em terra firme, mais especificamente na região do Cabo.

"O Falcon 9 voará ao longo da costa leste da Flórida, sobre o oceano e poderá ser visível do solo", disse a SpaceX em comunicado.

Para sua terceira e próxima missão, o Falcon 9 vai servir como um "Uber Pool espacial", ajudando satélites menores a entrar em órbita ao dividir o espaço no foguete.

A decolagem desta terça-feira deve acontecer entre 15h56 e 16h56 da tarde. Para assistir, é só acessar o site da SpaceX cerca de 15 minutos antes do lançamento.