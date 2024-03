SpaceX faz terceiro teste de foguete Starship nesta quinta-feira; veja como assistir

A SpaceX, empresa aeroespacial de Elon Musk, está se preparando para lançar seu terceiro voo de teste do foguete Starship nesta quinta-feira, 13, pela manhã, depois de obter a licença de lançamento necessária dos órgãos competentes dos Estados Unidos.

A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) emitiu na quarta-feira à SpaceX a licença de lançamento necessária para voar seu mais recente protótipo do Starship. A FAA afirmou que a SpaceX "atendeu a todos os requisitos de segurança, ambientais, políticos e de responsabilidade financeira".

A SpaceX está mirando uma janela de lançamento entre 8h e 9h50 ET (entre 9h e 10h50 do horário de Brasília) na quinta-feira. A empresa planeja transmitir ao vivo o lançamento, com uma transmissão começando 30 minutos antes da janela de lançamento.

A empresa de Musk tem como objetivo avançar em relação aos voos de protótipo do Starship do último ano. Os testes anteriores tiveram resultados mistos, com ambos os foguetes voando por alguns minutos antes de enfrentarem problemas.

A SpaceX e a FAA conduziram uma investigação sobre os problemas do lançamento de novembro Assim, para o terceiro teste nesta quinta, a empresa fez alterações no protótipo.

Além disso, a SpaceX disse que tem como objetivo demonstrar novas capacidades com o terceiro voo do Starship, incluindo abertura de porta da espaçonave, transferência de combustível durante o voo e um pouso no Oceano Índico.

Como assistir ao lançamento da Starship?

Para acompanhar o terceiro lançamento da Starship, basta acompanhar o site oficial da SpaceX, a partir de 30 minutos antes da janela anunciada, isto é, a partir das 8h30 do horário de Brasília. O teste também será transmitido pela conta da empresa no X, rede social também de propriedade de Elon Musk.