SpaceX coloca novos satélites em órbita e avança por cobertura global de internet

Depois de ser adiado devido ao mau tempo no sábado, a empresa de exploração espacial SpaceX, fundada pelo criador da Tesla, Elon Musk, conseguiu realizar neste domingo, 24, o lançamento de mais um foguete Falcon 9, desta vez levando 143 satélites e equipamentos para a órbita terrestre. Foi o segundo lançamento da SpaceX apenas nesta semana.

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/6gWWlLiXdG

— SpaceX (@SpaceX) January 24, 2021