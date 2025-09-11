Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Sony lança aplicativo que permite a pais monitorarem jogos e tempo de tela dos filhos

Disponível para iOS e Android, a ferramenta também permite que os pais definam limites de tempo e controlem gastos dos filhos no console

Sony lança aplicativo de controle parental 'PlayStation Family' para iOS e Android (Toru Hanai/Reuters)

Sony lança aplicativo de controle parental 'PlayStation Family' para iOS e Android (Toru Hanai/Reuters)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 06h23.

A Sony Interactive Entertainment anunciou o lançamento do aplicativo PlayStation Family com recursos de controle parental. Com a nova plataforma, os pais irão poder monitorar a atividade de seus filhos nos consoles, incluindo relatórios de uso, aprovação de tempo extra de jogo e visualização dos títulos jogados.

Disponível para iOS e Android, o aplicativo irá centralizar todas as funções de controle parental da Sony e adicionar novas opções de gerenciamento, facilitando o acesso para os responsáveis.

Funcionalidades

Com o PlayStation Family, os pais recebem notificações em tempo real sobre os jogos que os filhos estão utilizando. É possível aprovar ou recusar solicitações de tempo adicional ou acesso a títulos restritos, além de definir limites diários de uso para cada dia da semana.

Os relatórios diários e semanais mostram quanto tempo as crianças passam no console e quais jogos são mais utilizados. Filtros de conteúdo permitem configurar o que é apropriado para cada faixa etária, com predefinições automáticas que podem ser ajustadas individualmente.

O aplicativo também oferece recursos de privacidade, controle de interação social e gerenciamento de gastos, permitindo aos pais adicionar fundos, visualizar saldos e definir limites mensais para compras dentro do console.

O lançamento ocorre em um momento em que a indústria reforça a segurança infantil nos jogos. Na última semana, a Roblox foi criticada por não proteger adequadamente usuários com menores de 12 anos.

A empresa respondeu expandindo sua tecnologia de estimativa de idade e firmando parceria com a Coalizão Internacional de Classificação Etária (IARC) para fornecer classificações etárias e de conteúdo em sua plataforma.

Acompanhe tudo sobre:SonyJogosControle familiar

Mais de Tecnologia

Facebook, Instagram, X: como desativar a reprodução automática de vídeos e GIFs nas redes sociais

China mantém liderança no mercado global de veículos elétricos pelo décimo ano consecutivo

iPhone 17: confira os preços dos novos smartphones da Apple no Brasil

'Um iPhone para Trump': Apple dribla 'tarifaço' e não aumenta preços de novos smartphones

Mais na Exame

Brasil

Após Fux abrir divergência, julgamento de Bolsonaro será retomado com votos de Carmem Lúcia e Zanin

Negócios

'Governos mudam a cada 4 anos. Nós estamos aqui há 100', diz CEO da Stihl sobre tarifaço de Trump

EXAME Agro

Tarifaço deve pressionar, ainda mais, margem do produtor de manga e uva do Brasil, diz Itaú

Mercado Imobiliário

Vendas de mansões milionárias em subúrbio de Nova York disparam; números são os melhores desde 1999