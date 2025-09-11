Sony lança aplicativo que permite a pais monitorarem jogos e tempo de tela dos filhos

A Sony Interactive Entertainment anunciou o lançamento do aplicativo PlayStation Family com recursos de controle parental. Com a nova plataforma, os pais irão poder monitorar a atividade de seus filhos nos consoles, incluindo relatórios de uso, aprovação de tempo extra de jogo e visualização dos títulos jogados.

Disponível para iOS e Android, o aplicativo irá centralizar todas as funções de controle parental da Sony e adicionar novas opções de gerenciamento, facilitando o acesso para os responsáveis.

Funcionalidades

Com o PlayStation Family, os pais recebem notificações em tempo real sobre os jogos que os filhos estão utilizando. É possível aprovar ou recusar solicitações de tempo adicional ou acesso a títulos restritos, além de definir limites diários de uso para cada dia da semana.

Os relatórios diários e semanais mostram quanto tempo as crianças passam no console e quais jogos são mais utilizados. Filtros de conteúdo permitem configurar o que é apropriado para cada faixa etária, com predefinições automáticas que podem ser ajustadas individualmente.

O aplicativo também oferece recursos de privacidade, controle de interação social e gerenciamento de gastos, permitindo aos pais adicionar fundos, visualizar saldos e definir limites mensais para compras dentro do console.

O lançamento ocorre em um momento em que a indústria reforça a segurança infantil nos jogos. Na última semana, a Roblox foi criticada por não proteger adequadamente usuários com menores de 12 anos.

A empresa respondeu expandindo sua tecnologia de estimativa de idade e firmando parceria com a Coalizão Internacional de Classificação Etária (IARC) para fornecer classificações etárias e de conteúdo em sua plataforma.