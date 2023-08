Sony apresenta "PlayStation Portal"; saiba o preço do novo videogame portátil

A Sony divulgou informações oficiais acerca de seu anteriormente misterioso "Project Q".

Denominado agora como PlayStation Portal, o lançamento desse dispositivo portátil está marcado para o final de 2023 com um preço sugerido de US$ 199,99.

A Sony ainda não comentou sobre o valor específico para o mercado brasileiro.

Com uma tela LCD de 8 polegadas, o PlayStation Portal traz consigo recursos de feedback tátil e gatilhos adaptativos. Os jogos são apresentados em 1080p, assegurando uma taxa de quadros de 60 FPS.

Conforme informações fornecidas, para a utilização do aparelho, será necessário estabelecer uma conexão remota com o PS5.

Funcionamento do PlayStation Portal:

O aparelho foi desenvolvido considerando jogadores que vivem em ambientes onde a televisão é frequentemente compartilhada, bem como aqueles que buscam flexibilidade para jogar em diferentes espaços da casa.

A conexão é estabelecida de forma remota entre o PlayStation Portal e o PS5 via Wi-Fi. Isso proporciona aos usuários a capacidade de transitar sem complicações entre jogar no console principal e no dispositivo portátil.

Os jogos suportados que estão instalados no PS5 podem ser reproduzidos no PlayStation Portal. Além disso, o dispositivo é compatível com o controle DualSense.

O produto inclui uma entrada de áudio com fio de 3,5 mm.

Por fim, vale destacar que o PlayStation Portal não é compatível com jogos do PS VR2, devido à necessidade do uso de um headset específico. Da mesma forma, o dispositivo não suporta jogos transmitidos via streaming em nuvem pelo PlayStation Plus Premium.