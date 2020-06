A quinta-feira promete ser um dia movimentado no mercado de jogos eletrônicos. A fabricante japonesa Sony realiza um evento online para apresentar a primeira safra de games do novo videogame PlayStation 5 (PS5), que começará a ser vendido até o fim do ano.

O evento terá início às 17 horas no horário de Brasília e deve durar um pouco mais de uma hora. Ele estava programado para o dia 4 de junho, mas foi adiado em apoio à onda de protestos contra o racismo depois da morte de George Floyd nos Estados Unidos.

A apresentação dos novos jogos foi gravada para facilitar o trabalho da equipe da Sony que está trabalhando de suas residências.

A transmissão do evento poderá ser acompanhada no site do PlayStation.

Até o momento, já foram divulgados o logotipo, as especificações técnicas e a imagem do novo controle do PS5. Além disso, a desenvolvedora de jogos eletrônicos Epic Games também mostrou uma prévia do motor gráfico (o software que processa os gráficos dos jogos) que será utilizado no novo videogame. No entanto, ainda não há previsão para que a Sony divulgue imagens da aparência física do PlayStation 5 ou a data de início das vendas.

A companhia diz apenas que vai realizar diversos eventos ao longo do ano para divulgar as novidades do videogame da próxima geração, sem dar detalhes.

Os videogames PlayStation estão entre os mais populares e os mais vendidos do mundo. O PlayStation 4 (PS4), o modelo da geração anterior lançado em 2013, vendeu mais de 110 milhões de unidades ao longo dos anos. O PS4 está em quarto lugar na lista dos videogames mais vendidos do mundo, atrás do PlayStation 2 (também da Sony) e dos aparelhos portáteis da Nintendo, o Nintendo DS e Game Boy.

Em 2020, as vendas de videogames devem movimentar de 29 bilhões de dólares nos Estados Unidos, de acordo com uma estimativa da consultoria PwC feita antes da pandemia.

O preço do PlayStation 5 ainda não foi divulgado. Mas o site da Amazon do Reino Unido adicionou o videogame em seu catálogo por 599 euros, um valor equivalente a aproximadamente 3.750 reais, sem a aplicação de impostos e em conversão direta pelo câmbio atual. Com a apresentação de hoje, a Sony dá mais um passo para a nova evolução do mercado de games.