Software house de Blumenau avança em aquisição de ativos para alcançar receita de R$ 500 milhões

WK anunciou a aquisição da Microton, também com sede em Blumenau (SC) (WK House/Divulgação)
Editor da Região Sul
Publicado em 9 de setembro de 2025 às 11h16.
Última atualização em 9 de setembro de 2025 às 11h18.
A WK, software house brasileira com mais de 40 anos de atuação e mais de 4 mil clientes, anunciou na última sexta-feira, 5, a aquisição de ativos da MT (Microton). A operação integra uma agenda de investimentos superior a R$ 20 milhões que serão realizados pela companhia até dezembro de 2026.
O movimento abrange P&D, expansão comercial (GTM) e criação de novos produtos. “Trata-se do primeiro ciclo de uma jornada que mira o objetivo estratégico de alcançar R$ 500 milhões em faturamento em 2034”, diz Marcio Tomelin, diretor de Produto e Mercado da WK.
A Microton, também com sede em Blumenau (SC), já é parceira de desenvolvimento da WK há mais de três décadas e responsável pelos módulos Fiscal e Patrimonial do ERP WK Radar. O asset deal contempla a transferência de propriedade intelectual e código-fonte, a cessão de contratos e o onboarding do time da MT à estrutura da WK. A companhia passa a deter o controle integral do roadmap, do pricing/packaging e do go-to-market desses módulos, além de capturar 100% da receita associada.
“Estamos dando um passo decisivo para oferecer a melhor plataforma para Gestão, Compliance e Automações para a Reforma Tributária do Brasil. Ao internalizar ativos críticos e unificar times e tecnologias, ganhamos velocidade, qualidade e autonomia para inovar”, afirma Tomelin. “Este M&A faz parte de um plano robusto de investimentos até 2026 — o primeiro de vários — alinhado à nossa ambição de longo prazo”, complementa.
Como parte do plano, a WK está construindo uma nova plataforma tecnológica AI-native, cujo primeiro marco será um conjunto de soluções para a Reforma Tributária focadas em gestão, compliance, inteligência e automação fiscal, alinhadas ao novo marco regulatório e integradas ao ERP WK Radar. O desenvolvimento ocorre sob arquitetura AI Native e cloud-first orientada por dados, com apoio de especialistas de mercado e mentoria de referência, como a Gartner, empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia da informação e negócios.
“O módulo Fiscal será integrado à nova base tecnológica, centrada no usuário e na experiência do cliente, para aderir plenamente à Reforma Tributária, enquanto o Patrimonial avança com evolução funcional e técnica contínuas. Ao unificar desenvolvimento, CI/CD e suporte em um único fluxo, estabelecemos uma jornada completa, apoiada por dados e IA, que antecipa necessidades, reduz o tempo até a geração de valor e entrega uma experiência fluida e sem atritos em todos os pontos de contato”, assegura Denilson Nogueira, diretor de Tecnologia da WK.
A WK também avança em uma jornada de adoção de IA nas operações internas para ganhos de eficiência e melhoria da experiência ponta a ponta. Nos últimos dois anos, a empresa lançou inovações com IA embarcada, incluindo soluções de gestão financeira inteligente, e o roadmap prevê novos lançamentos nos próximos meses. Entre os destaques está o agente de IA especialista no ERP WK Radar, que atua de forma consultiva para orientar clientes no uso das funcionalidades com alto grau de assertividade ao contexto de negócio.
A WK também foca na execução e governança estratégica para fortalecer seu crescimento, recentemente a companhia ingressou no programa Parceiros para Excelência (PAEX), com foco no aumento da competitividade e elevação dos resultados, realizado pela Fundação Dom Cabral. O objetivo é estruturar o plano que guiará prioridades e investimentos a partir de 2026.
Além disso, a companhia mira na expansão comercial e de ecossistema, ampliando a rede de canais e de parceiros tecnológicos. O movimento acontece com a priorização de soluções especialistas nativamente integradas ao WK Radar e suportadas por um modelo de negócios em plataforma.
A expectativa da WK é que toda a operação da MT esteja plenamente integrada ao ambiente WK até outubro de 2025, preservando a continuidade para clientes e parceiros e elevando a qualidade de suporte e atualização regulatória.