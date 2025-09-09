Software house de Blumenau avança em aquisição de ativos para alcançar receita de R$ 500 milhões

A WK, software house brasileira com mais de 40 anos de atuação e mais de 4 mil clientes, anunciou na última sexta-feira, 5, a aquisição de ativos da MT (Microton). A operação integra uma agenda de investimentos superior a R$ 20 milhões que serão realizados pela companhia até dezembro de 2026.

O movimento abrange P&D, expansão comercial (GTM) e criação de novos produtos. “Trata-se do primeiro ciclo de uma jornada que mira o objetivo estratégico de alcançar R$ 500 milhões em faturamento em 2034”, diz Marcio Tomelin, diretor de Produto e Mercado da WK.

A Microton, também com sede em Blumenau (SC), já é parceira de desenvolvimento da WK há mais de três décadas e responsável pelos módulos Fiscal e Patrimonial do ERP WK Radar. O asset deal contempla a transferência de propriedade intelectual e código-fonte, a cessão de contratos e o onboarding do time da MT à estrutura da WK. A companhia passa a deter o controle integral do roadmap, do pricing/packaging e do go-to-market desses módulos, além de capturar 100% da receita associada.

“Estamos dando um passo decisivo para oferecer a melhor plataforma para Gestão, Compliance e Automações para a Reforma Tributária do Brasil. Ao internalizar ativos críticos e unificar times e tecnologias, ganhamos velocidade, qualidade e autonomia para inovar”, afirma Tomelin. “Este M&A faz parte de um plano robusto de investimentos até 2026 — o primeiro de vários — alinhado à nossa ambição de longo prazo”, complementa.

Inteligência artificial nativa

Como parte do plano, a WK está construindo uma nova plataforma tecnológica AI-native, cujo primeiro marco será um conjunto de soluções para a Reforma Tributária focadas em gestão, compliance, inteligência e automação fiscal, alinhadas ao novo marco regulatório e integradas ao ERP WK Radar. O desenvolvimento ocorre sob arquitetura AI Native e cloud-first orientada por dados, com apoio de especialistas de mercado e mentoria de referência, como a Gartner, empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia da informação e negócios.

“O módulo Fiscal será integrado à nova base tecnológica, centrada no usuário e na experiência do cliente, para aderir plenamente à Reforma Tributária, enquanto o Patrimonial avança com evolução funcional e técnica contínuas. Ao unificar desenvolvimento, CI/CD e suporte em um único fluxo, estabelecemos uma jornada completa, apoiada por dados e IA, que antecipa necessidades, reduz o tempo até a geração de valor e entrega uma experiência fluida e sem atritos em todos os pontos de contato”, assegura Denilson Nogueira, diretor de Tecnologia da WK.

A WK também avança em uma jornada de adoção de IA nas operações internas para ganhos de eficiência e melhoria da experiência ponta a ponta. Nos últimos dois anos, a empresa lançou inovações com IA embarcada, incluindo soluções de gestão financeira inteligente, e o roadmap prevê novos lançamentos nos próximos meses. Entre os destaques está o agente de IA especialista no ERP WK Radar, que atua de forma consultiva para orientar clientes no uso das funcionalidades com alto grau de assertividade ao contexto de negócio.

Crescimento em frentes adicionais

A WK também foca na execução e governança estratégica para fortalecer seu crescimento, recentemente a companhia ingressou no programa Parceiros para Excelência (PAEX), com foco no aumento da competitividade e elevação dos resultados, realizado pela Fundação Dom Cabral. O objetivo é estruturar o plano que guiará prioridades e investimentos a partir de 2026.

Além disso, a companhia mira na expansão comercial e de ecossistema, ampliando a rede de canais e de parceiros tecnológicos. O movimento acontece com a priorização de soluções especialistas nativamente integradas ao WK Radar e suportadas por um modelo de negócios em plataforma.

A expectativa da WK é que toda a operação da MT esteja plenamente integrada ao ambiente WK até outubro de 2025, preservando a continuidade para clientes e parceiros e elevando a qualidade de suporte e atualização regulatória.