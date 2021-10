SoftBank lidera investimento de US$ 75 mi na curitibana Pipefy

A Pipefy, fornecedora de software para gerenciamento de fluxo de trabalho, recebeu investimento de US$ 75 milhões em uma rodada liderada pelo Latin America Fund II do SoftBank.

O SoftBank investiu US$ 50 milhões e também participaram o Steadfast Capital Management, o Insight Partners, o Redpoint eventures, o 500 Startups, o ONEVC, o Atman Capital, o FundersClub e o investidor Lee Jacobs, entre outros, segundo a empresa.

“Nós queremos usar os recursos obtidos para acelerar nosso crescimento principalmente no mercado americano”, disse o fundador da empresa, Alessio Alionço, em uma entrevista por vídeo.

A empresa planeja uma oferta pública de ações nos Estados Unidos em cerca de três anos, disse ele. A Pipefy, que tem mais de 500 funcionários, viu seu valor triplicar nessa rodada de investimentos em relação à anterior, em junho de 2019, disse Alionço, sem fornecer detalhes.

Com o software da Pipefy, as empresas podem aumentar a produtividade de equipes ao centralizar dados e padronizar processos para áreas como finanças, recursos humanos, atendimento ao cliente, compras e marketing. A empresa diz que a chamada abordagem “no-code/low-code” torna o desenvolvimento de software mais fácil para qualquer tipo de empresa, desde as emergentes até as maiores corporações multinacionais.

A Pipefy foi fundada em 2015, na cidade de Curitiba, Paraná, e hoje também tem sede em São Francisco, na Califórnia. Atualmente, possui 4.000 empresas em 200 países entre seus clientes, incluindo GE Healthcare, Lacoste SA e Magazine Luiza SA.

Com esta transação, a Pipefy já recebeu US$ 138,7 milhões em capital de investidores, incluindo Valor Capital, Founders Fund (do fundador do Paypal, Peter Thiel) e de fundadores da empresa americana de software Zendesk, bem como do Insight Partners OpenView e do Trinity Ventures.