Softbank investe em empresa de robôs que ajudam na instalação de plantas de energia solar

O SoftBank liderou uma rodada de financiamento da Série C na companhia baseada na Califórnia (EUA) Terabase Energy. A rodada alcançou US$ 130 milhões. Com isso, a empresa focada em soluções de automatização para plantas de energia solar de larga escala já levantou US$ 200 milhões de financiamento no total.

A Terabase utiliza robôs para fornecer assistência a fazendas de plantas de energia solar e pretende usar os recursos levantados na rodada para acelerar a entrega de sua própria tecnologia em grandes projetos solares.

As soluções providenciadas pela empresa reduzem os custos e o tempo de construção de plantas de energia solar. A empresa diz que seu objetivo é “mudar a paisagem de energia renovável”.

Além do Softbank, outros investidores da Terabase incluem Breakthrough Energy Ventures, Prelude Ventures, Fifth Wall, SJF Venturese e EDP Ventures.

A fábrica de montagem

Fundada em 2019, a Terabase tem como missão reduzir custos e aumentar a escalabilidade de energia solar ao construir uma plataforma digital para o desenvolvimento e as operações de plantas de energia elétrica.

A plataforma da Terabase combina robótica, inteligência artificial e um ecossistema digital. O financiamento vai, em grande parte, apoiar a ampliação da fabricação de sua linha de montagem assistida por robótica, Terafab. A tecnologia já entregou 40 megawatts em projetos comerciais dos Estados Unidos, segundo a compania.

A linha de montagem é uma espécie de fábrica automatizada e móvel que pré-fabrica sessões de fazendas solares no local e usa um veículo que entrega a instala painéis de 12 metros, informa o Financial Times. A companhia também está desenvolvendo outros robôs que atuam conectando fios e fixando suporte para completar o processo de instalação.

A companhia quer que a próxima geração Terabaf consiga entregar centenas de megawatts de energia solar em 2026. O sistema dobra a produtividade da instalação e reduz o levantamento manual de componentes pesados, diz a empresa em nota.