Snapchat lança Spotlight, feed com funcionamento semelhante ao do TikTok

A rede social Snapchat lançou nesta segunda-feira, 23, um novo feed dentro da plataforma, dedicado a vídeos curtos com rolagem vertical. A iniciativa é bastante parecida com o TikTok, plataforma chinesa que cresceu com esse modelo de entretenimento.

Diferentemente da proposta inicial do Snapchat, com vídeos e fotos bastante curtos e que desapareciam depois de 24h, o feed, que recebeu o nome de Spotlight, tem um viés mais público e de compartilhamento com os diversos usuários da rede social. Além disso, ele é perene, e não desaparece depois de um determinado período, a não ser que o criador resolva apagar o conteúdo.

Para fazer essa nova opção “pegar” entre os usuários, a rede vai distribuir 1 milhão de dólares por dia até o final de 2020 para os conteúdos que tiverem maior número de visualizações todos os dias. O número de seguidores de um perfil não importa, mas sim quantas pessoas viram o vídeo. O Snapchat não vai permitir que conteúdos com marca d’água sejam submetidos, a fim de impedir que usuários simplesmente baixem os maiores virais de outras redes, como o TikTok, e simplesmente postem na plataforma.

A nova função da plataforma chega nesta segunda a 11 países, mas o Brasil não está na lista.

O movimento do Snapchat para trazer uma funcionalidade parecida com a do TikTok já era especulado, pelo menos, desde julho deste ano, e não é exclusivo à empresa: o Instagram também anunciou neste ano o lançamento global dos Reels, um tipo de conteúdo que é muito parecido com o modelo da rede social chinesa.

Antes disso, foi o modelo do Snapchat que se popularizou em outras redes sociais. Instagram e Facebook foram os primeiros a lançar as stories, depois incluídas em diversas outras redes sociais como Twitter, LinkedIn e até YouTube.