A plataforma de mensagens Slack parou de funcionar nesta segunda-feira (4). Até o horário de publicação desta matéria, ela ainda estava fora do ar.

O Slack permite enviar vídeos e mensagens para colegas e acabou se tornando uma ferramenta de muitas empresas em home office por conta da pandemia do coronavírus.

De acordo com o site Down Detector, usuários começaram a relatar problemas às 12 horas da manhã. Quinze minutos depois, o Slack se manifestou em seu site, afirmando estar trabalhando para resolver os erros.

Além de problemas para se conectar na conta ou entrar nos canais, um dos primeiros problemas relatados pelos usuários foi o envio de mensagens. O balão em volta do texto não saia do cinza, indicando que não havia sido entregue. As informações são do Independent.

“Nossas equipes estão cientes e investigando o problema”, disse um representante da empresa para o New York Times. “Sabemos como é importante que as pessoas permaneçam conectadas e estamos trabalhando muito para que tudo funcione normalmente.”

No site da empresa é possível ver que todos os serviços estão indisponíveis no momento. A causa do problema ainda não foi divulgada.

Às 15 horas, o Slack publicou uma atualização: “Alguns clientes podem conseguir se conectar, mas também podem ter desempenho degradado. Continuamos trabalhando para resolver o problema”.