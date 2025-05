Site da Victoria's Secret está fora do ar desde segunda-feira e cita 'incidente de segurança'

O site da Victoria's Secret & Co. ficou fora do ar nesta quarta-feira com alguns clientes relatando que não conseguem comprar online com a marca desde pelo menos segunda-feira, segundo a Bloomberg.

O site da empresa exibe uma tela preta com o texto: "Identificamos um problema que afeta a operação do nosso site". O site diz identificou um "incidente de segurança" e que precisou "fechar o site" por precaução.

A empresa sediada em Reynoldsburg, Ohio, não respondeu a um pedido de comentário. Suas ações caíam 7% nesta quarta, a maior queda desde 10 de abril. No ano, os papéis já tombaram 48%.

Apagão fora do comum

Interrupções de sites que duram mais de um dia são incomuns para grandes marcas como a Victoria's Secret. As vendas digitais, incluindo seu site e aplicativos móveis, representaram um terço da receita da fabricante de lingerie em 2024, algo em torno de US$ 2 bilhões.

Esse apagão no site ocorre num momento em que a empresa ativista BBRC International Pte Limited tenta comprar uma fatia da Victoria's Secret. Em resposta, a varejista, que deve divulgar seus resultados na próxima semana, vem tentando se defender da oferta. Enquanto isso, a empresa está no meio de um processo de recuperação, que inclui a reforma de suas lojas.