Serasa usa o TikTok para renegociar cerca de 500 mil dívidas

Além das dancinhas, o TikTok tem sido um aliado de inadimplentes para sair do vermelho. É o que mostra a campanha Limpa Nome do Serasa feita plataforma de vídeo, que, em 8 meses, conseguiu fazer com que 496 mil pessoas fossem estimuladas a renegociar suas dívidas.

Somente em outubro de 2022, 164 mil pessoas aderiram à campanha no TikTok e conseguiram fechar acordos e aumentar o score de crédito.

No quesito campanha, os vídeos que surgem na rede social e tentam pela linguagem casual atrair o endividados para mesa de negociação conseguiram uma taxa de conversão de cerca de 75% dos anúncios, ou seja, três a cada quatro pessoas que clicaram o anúncio na plataforma clicaram também no link para baixar o aplicativo e conseguiram renegociar sua vida financeira.

"Nossa virada de chave foi quando percebemos que a melhor estratégia era fazer um conteúdo específico para o TikTok, utilizando linguagem autêntica e conversando com uma comunidade tão criativa. Basicamente, hoje temos consumidores que vem do TikTok com a maior taxa de ativação comparado a outras plataformas”, afirma Matheus Moura, Diretor de Marketing da Serasa.

Usuários interessados em finanças

Atualmente, a hashtag #fintok possui mais de 2,2 bilhões de visualizações. Há cada vez mais pessoas consumindo conteúdos sobre finanças dentro da plataforma.

De acordo com este estudo da Octolab e da MindMiners, encomendado pelo Tiktok, 58% dos usuários entram na plataforma para encontrar vídeos relacionados ao tema.

Dentre os assuntos com mais procura estão dicas para renda extra (49%), tutoriais de como investir (41%) e estratégias de controle de gastos (31%).