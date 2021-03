Sequoia Capital, um dos maiores fundos do Vale do Silício, diz a investidores que foi alvo de hackers

A Sequoia Capital, umas das mais importantes e conhecidas empresas de capital de risco do mercado, afirmou a investidores nesta sexta-feira, 19, que foi hackeada e que informações de funcionários e dados financeiros podem ter sido acessados. A informação é do portal especializado Axios, dos EUA.

O ataque teria acontecido porque um funcionário da empresa foi alvo de phishing, clicando em um e-mail suspeito e garantindo informações de acesso aos invasores.

A Sequoia é um dos maiores fundos de investimento de capital de risco do mundo, com investidores de peso aportando capital no fundo, como executivos do mercado de tecnologia e fundações de caridade.

Entre o portfólio da empresa estão startups que se tornaram gigantes como Airbnb, Robinhood e DoorDash. No ano passado, ventilou-se que a empresa estaria trabalhando em torno de uma aquisição do famoso app TikTok, em parceria com outro fundo, o General Atlantic. No Brasil, o fundo já fez apostas em empresas como Nubank e Rappi.

Ainda segundo o Axios, a Sequoia afirmou aos investidores que está monitorando fóruns na internet e na deep web para descobrir se alguma informação foi comprometida, está sendo comercializada ou explorada de alguma maneira.