Senador dos EUA usa inteligência artificial para discursar sobre os riscos da tecnologia

O senador americano Richard Blumenthal, democrata do estado de Connecticut, abriu uma audiência no Senado de seu país sobre inteligência artificial com uma gravação de sua própria voz listando os riscos da tecnologia emergente.

"Com muita frequência nós temos visto o que acontece quando a tecnologia ultrapassa regulações", disse ele. "A exploração desenfreada dos dados pessoais, a proliferação de desinformação e o aprofundamento de desigualdades sociais".

O democrata, contudo, não escreveu sequer uma linha do que disse.

QUER RECEBER AS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DO DIA NO SEU CELULAR? ENTRE NO GRUPO DA EXAME NO TELEGRAM

https://t.me/exameinvest

Texto escrito pelo ChatGPT

Arrancado risos na sala de audiência do Capitólio, o parlamentar afirmou que o texto foi escrito pela ferramenta de IA ChatGPT. O áudio, completou, veio de um aplicativo treinado com uma série de seus discursos prévios no Senado para emular sua voz.

Todos os olhos se voltaram para Sam Altman, diretor executivo da OpenAI, que estava sentado na mesa de testemunhas prestes a prestar depoimento. Ao seu lado, a chefe de privacidade e segurança da IBM, Christina Montgomery.

Blumenthal disse ser incrível que a inteligência artificial possa produzir um áudio tão realista, antes de continuar a ler seu pronunciamento no início da sessão. Afirmou, contudo, que o potencial de tais ferramentas pode ser aterrorizante:

"E se eu tivesse perguntado, e ele tivesse gerado um apoio à redenção da Ucrânia (às forças russas) ou à liderança de Vladimir Putin?", indagou o senador. "A perspectiva é amedrontadora".

Inteligência artificial é necessária para limitar riscos da tecnologia

Ele discursou na Subcomissão do Senado sobre Privacidade, Tecnologia e Lei, anfitriã da sessão sobre inteligência artificial. Altman, que criou o ChatGPT e é a mais recente revelação do Vale do Silício, disse durante a sessão que regular a IA é "crucial" para limitar os riscos do uso dessa tecnologia.

Ele pediu que o Congresso imponha novas regras às grandes empresas de tecnologia, apesar da profunda polarização política que há anos impede os parlamentares americanos de legislarem sobre o assunto. Segundo Altman, "a intervenção regulatória dos governos será fundamental para mitigar os riscos de sistemas cada vez mais potentes".