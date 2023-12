Sem metaverso, Zuckerberg termina 2023 em bom momento

A Meta, liderada por Mark Zuckerberg, enfrenta um cenário complexo em 2023. Apesar de um ano financeiramente positivo, a companhia acumula perdas operacionais significativas em seu ambicioso projeto de realidade virtual, que podem ultrapassar a marca de US$ 50 bilhões até o final do ano. Contudo, a empresa tem motivos para otimismo. A recuperação do mercado de publicidade digital impulsionou suas receitas, e ações da empresa registram uma valorização expressiva, aproximando-se de máximas históricas.

Essa recuperação é notável, considerando o cenário desafiador no início do ano, marcado pela queda na receita anual e críticas ao metaverso, especialmente em relação aos avatares virtuais oferecidos pela plataforma.

Em resposta a esses desafios, Zuckerberg iniciou um "Ano de Eficiência", resultando no cancelamento de projetos de menor prioridade e na redução de 21.000 postos de trabalho. Essa medida drástica foi bem recebida por investidores, apesar das crescentes perdas no metaverso e de um quadro de funcionários ainda maior que o pré-pandemia.

No campo da publicidade, a Meta desempenhou um papel importante na recuperação do mercado. Diferentemente de outras empresas de mídia social, como a Snap e a empresa X ,de Elon Musk, a Meta registrou aumento nas receitas nos primeiros nove meses do ano.

Além disso, a empresa tem obtido sucesso com iniciativas como os vídeos curtos no Instagram Reels e o lançamento da plataforma semelhante ao Twitter, chamada Threads. Essas ações contribuíram para manter os usuários engajados e expandir ainda mais a base de usuários da Meta, que já engloba quase metade da população mundial.

Por outro lado, a presença de Zuckerberg e as discussões sobre o metaverso foram menos frequentes. Zuckerberg, que se afastou de criar uma persona pública, tem delegado essa função a Nick Clegg. Enquanto isso, o metaverso tem recebido pouca atenção, mesmo com o lançamento do headset de realidade virtual Meta Quest 3, que surpreendeu o analistas de tecnologia.

Supostamente, Meta está inventando maneiras de unir a IA e o metaverso. Por enquanto, porém, são os anúncios de IA que geram muito mais entusiasmo. Essa semana. A Meta lançou o Imagine, um gerador independente de imagens de IA semelhante ao DALL-E da OpenAI. Também expandiu sua estranha coleção de personagens de IA no Instagram, WhatsApp e Messenger e está fazendo experiências com “memória de longo prazo” que permitirá que esses personagens se lembrem de conversas.

O metaverso retornará em 2024? Talvez. Mas Meta tem uma série de outros assuntos urgentes para tratar. Esta semana, o Novo México acusou a empresa de não proteger os usuários ao permitir que conteúdo sexual fosse recomendado a titulares de contas menores de idade. Os reguladores da UE querem saber mais sobre as formas como protege as crianças no Instagram. Nos EUA, a Comissão Federal de Comércio está a tentar impedir a monetização de dados de utilizadores com menos de 18 anos.

Também parece provável que a IA continuará a ocupar o centro das atenções, por boas e más razões. Esta semana, a Meta lançou uma aliança de empresas de IA e instituições de pesquisa para desenvolver recursos abertos de IA. O ano de 2024 é um ano eleitoral para muitos países, incluindo os EUA, Reino Unido, Índia e Taiwan. O conteúdo gerado pela IA pode colocar campanhas de desinformação e desinformação em esteróides nas redes sociais. Certamente o metaveso não irá chamar mais atenção do que a realidade.