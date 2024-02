Sem chatbot por aqui: apps de fotos estão atraindo investimentos milionários

Dois aplicativos de fotografia tiveram investimento na casa de milhões de dólares nesta semana. Com seu uso de inteligência artificial, o Photoroom, o aplicativo de edição de fotos francês, atraiu sua última rodada de financiamento: US$ 43 milhões (R$ 212 milhões) com uma avaliação de US$500 milhões. Já o Lapse, o app que traz um ar analógico para fotos tiradas no celular, arrematou U$ 30 milhões (R$ 148 milhões) e tem avaliação de cerca de $150 milhões, de acordo com fontes ouvidas pelo TechCrunch.

A Photoroom vem crescendo rapidamente com empreendedores online, ao mesmo tempo em que atrai muitos usuários casuais. O financiamento chega em um momento em que a empresa continua a ver muita adoção em meio a um mercado bastante competitivo, com outros players incluindo nomes como Picsart, que levantou quase $200 milhões, e Pixelcut. A Photoroom disse que está processando atualmente cerca de 5 bilhões de imagens anualmente, com seu aplicativo ultrapassando 150 milhões de downloads.

A Balderton Capital liderou a rodada com o novo investidor Aglaé e o investidor anterior Y Combinator também participando. Outros investidores não estão sendo divulgados, mas investidores anteriores incluem Kima Ventures, FJ Labs, Meta e vários anjos como Yann LeCun, Zehan Wang (anteriormente da Magic Pony e Twitter), executivos da Hugging Face e Disney+, e muitos outros. Esta última rodada eleva o total levantado pela empresa, fundada há cerca de quatro anos, para US$64 milhões.

A Photoroom planeja usar o financiamento para contratar mais pessoas e continuar investindo em pesquisa, desenvolvimento e infraestrutura. A Photoroom tem cerca de 50 funcionários agora e quer dobrar esse número até o final deste ano.

Ao contrário de muitas startups de aplicativos de IA, a Photoroom se concentrou em treinar seus próprios modelos desde o início. Isso significa que a empresa precisa investir em potência computacional e firmar acordos para os direitos de imagem de agências e criadores. É aqui também que as contratações entrarão em jogo: ela está procurando mais talentos técnicos para continuar melhorando a eficiência e operação desses modelos.

Baú de fotos

Do outro lado da modernidade do IA, está a nostalgia por fotos antiguinhas proporcionada pelo Lapse. Com ele, você tira fotos que precisa esperar para ver "reveladas", sem chance de edição e refazer, antes de compartilhá-las com um grupo seleto de amigos, se escolher.

Não são poucos os que buscam pela sensação de uma outra época. A Lapse diz que tem 100 milhões de fotos capturadas por mês e uma cobiçada e consistente classificação entre os dez primeiros no ranking da loja de aplicativos dos EUA para aplicativos fotográficos. Agora, está anunciando uma nova rodada de financiamento de US$30 milhões para levar suas ambições ao próximo nível.

A Greylock — a renomada investidora de aplicativos de consumo que foi uma apoiadora inicial do Facebook, Instagram, TikTok (quando era Musical.ly) e LinkedIn — liderou a rodada com a DST Global Partners. Investidores anteriores como GV, Octopus Ventures e Speedinvest também participaram.

Os planos da Lapse incluem um tratamento mais detalhado nos bastidores das fotos "não editadas", adicionando mais recursos à experiência fotográfica e eventualmente expandindo para vídeos. No futuro, pode até haver alguma monetização, disse o CEO e co-fundador Dan Silvertown em uma entrevista.

Embora isso ainda não seja algo que tenha sido abordado, a empresa está procurando se afastar da rota habitual que os aplicativos sociais tomam ao se apoiar na publicidade. "A sensação e a hipótese inicial é não fazer isso", disse ele.

Embora não haja espaço no aplicativo para editar fotos ou constantemente tirar fotos novamente se você não estiver satisfeito com o resultado inicial, há algum tratamento acontecendo nos bastidores.

"Há cerca de 12 etapas diferentes que a foto passa em termos de processamento", disse o CEO. Algumas dessas têm elementos de visão computacional, e algumas são desenvolvidas internamente e outras usam tecnologia de terceiros. Todas, essencialmente, visam entender o que está na foto que você está tirando e são projetadas para otimizar como os sujeitos e a composição geral parecem como resultado.

Mas nem tudo são flores. A Lapse tem sido alvo de escrutínio por como usou o growth-hacking e convites forçados para expandir o número de instalações de seu aplicativo. Essa técnica serviu para aumentar o número de usuários — atingiu o topo das lojas de aplicativos iOS dos EUA e do Reino Unido (os únicos mercados e a única plataforma onde está disponível) em um momento, embora seja discutível o quão sustentável ou amigável ao usuário isso pode ser para qualquer empresa a longo prazo se o aplicativo em si não oferecer nada útil e interessante para permanecer.

Hoje em dia, ele afirma que o aplicativo — que adquiriu mais características de "diário", dando aos usuários uma maneira de basicamente criar álbuns que você pode manter privados ou compartilhar com um pequeno grupo de pessoas — não requer mais convites forçados para ser usado.

