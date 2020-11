Segundo turno em SP: Boulos é o candidato mais buscado no Google no Brasil

O candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), foi o mais buscado no Google em todo o país na semana que antecedeu a ida às urnas para eleição de prefeituras em 2° turno no Brasil.

Boulos repetiu o desempenho da semana anterior, em que já havia ficado à frente de seu concorrente, o atual prefeito Bruno Covas (PSDB). De acordo com o Google, o interesse pelo candidato do PSOL foi quase o dobro de Covas, o segundo mais buscado no país, entre os dias 22 e 26 de novembro. Segundo informações da gigante de tecnologia, o interesse por Boulos nas buscas digitais cresceu 87% em relação à semana que antecedeu à disputa de 1° turno. As pesquisas por Covas subiram 58% na mesma comparação.

Atrás das candidaturas paulistanas ficou o atual prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), que ganhou espaço frente às buscas de Eduardo Paes (DEM), o mais pesquisado durante a semana que antecedeu a eleição de primeiro turno no Rio. Na sequência vêm Marília Arraes, candidata do PT à prefeitura do Recife, e Maguito Vilela, candidato do MDB ao executivo de Goiânia. Vilela está internado na UTI do Hospital Albert Einstein, com covid-19. Seus últimos boletins médico diz que o candidato está estável, apesar de seguir sedado e respirando por intermédio de aparelhos — a situação pode ter impactado o interesses dos usuários em buscar pelo nome dele.

Arraes, que disputa a prefeitura do Recife em uma disputada apertada contra seu primo, João Campos (PSB), foi a candidata que mais ganhou escopo em termos de interesse nas buscas. As pesquisas pelo nome dela no Google cresceram 381% em relação à semana anterior ao 1° turno.

O Google reitera, no entanto, que as tendências de busca refletem curiosidade e interesse e não indicam intenção de voto no candidato.

Apesar disso, diante da digitalização do cenário eleitoral, esse tipo de informação pode apontar para uma tendência maior em torno dos candidatos. Analistas já discutem se um interesse maior nas buscas online pode significar uma surpresa nas urnas. Até o candidato Arthur do Val, derrotado no primeiro turno das eleições paulistanas, afirmou confiar mais nos resultados de buscas do que de pesquisas.

De acordo com pesquisa Datafolha, divulgada na última quinta-feira, 26, Covas lidera a disputa pela prefeitura de São Paulo com 47% das intenções de voto, ante 40% de Guilherme Boulos. Em relação à pesquisa anterior, Covas oscilou um ponto para baixo — estava com 48%. Já Boulos se manteve com 40%.