Samsung terá conta digital grátis para serviço de pagamento via celular

A sul-coreana Samsung aposta agora em um novo negócio: contas digitais. A empresa adentra o mercado das fintechs com o que chama de Samsung Money, uma conta que será vinculada ao seu aplicativo de pagamentos via celular chamado Samsung Pay, disponível no Brasil desde julho de 2016.

A solução tecnológica da sul-coreana abrange também um cartão de débito com badeira Mastercard, emitido pela SoFi e pelo Bancorp Bank.

A conta digital da Samsung não terá taxas, algo que pode mudar no futuro, e rentabilidade do saldo acima da média dos Estados Unidos. Uma vez acionada, a conta poderá ser usada antes mesmo da chegada do cartão de débito.

O programa de recompensas já existente, o Samsung Rewards, também contará pontos nas transações feitas com o cartão físico.

Em termos simples, o aplicativo do Samsung Pay passará a funcionar como o de um cartão, como o do Nubank. Será possível consultar saldo da conta, bloquear o cartão, analisar as últimas transações e reportar fraudes.

Ainda assim, o Samsung Pay continuará a funcionar para realizar pagamentos por contato, apenas com o celular, em lojas físicas. O novo serviço é exclusivo para consumidores que têm smartphones da Samsung.

Gigantes da tecnologia na área das fintechs

Assim como a Samsung, a Apple também tem um serviço financeiro. Apesar de ser conhecida pelo iPhone, a companhia americana lançou, no ano passado, o Apple Card, em parceria com o banco Goldman Sachs. O cartão de crédito pode ser usado tanto em lojas físicas como em formato digital para compras via internet. O Apple Pay oferece como benefício o cashback, que dá ao consumidor parte do dinheiro gasto em crédito.

A chinesa Huawei também busca o mercado de pagamentos. A empresa se aliou ao UnionPay, maior sistema e pagamento por cartões da China, para criar um cartão de crédito. Diferentemente do Apple Card, o cartão da Huawei cobra anuidade.

Por ora, nenhuma das iniciativas dos gigantes do mercado de tecnologia no campo nas fintechs chegou ao mercado brasileiro, apesar de tanto Apple Pay quanto Samsung Pay funcionarem para realizar pagamentos com iPhones e Galaxies.