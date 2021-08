Samsung deve apostar em smartphone com tela dobrável para manter liderança

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia

A sul-coreana Samsung não quer descansar no topo e deve elevar a barra da competição nesta quarta-feira ao anunciar novos smartphones com telas dobráveis que competirão contra o iPhone 13, que deve vir com tela plana comum, segundo fontes da cadeia de fornecimento global das duas empresas. Hoje, às 10h45 da manhã, acontecerá o evento Galaxy Unpacked, que será transmitido via internet. Na ocasião, a Samsung deve colocar fim a meses de rumores sobre celulares dobráveis e revelar ao mundo os principais dispositivos móveis para o segundo semestre.

O cenário global é misto para a Samsung. A fabricante acaba de registrar um salto de 54% no lucro operacional do 2º trimestre de 2021. O lucro operacional da empresa no período de abril a junho de 12,6 trilhões de wones (10,95 bilhões de dólares, em conversão direta) foi o melhor resultado registrado pela companhia desde o 3º trimestre de 2018.

No entanto, o setor sofre com a escassez global de chips em razão da crise de semicondutores, disparada pelas medidas sanitárias para conter a pandemia de covid-19. A paralisação da cadeia produtiva, ainda que breve em 2020, levou a um desequilíbrio no fornecimento de componentes para eletrônicos de todo tipo, incluindo desde computadores até carros. A Qualcomm, uma das maiores empresas de chips do mundo, prevê uma normalização apenas no final do ano.

A aposta da Samsung em celulares com telas dobráveis não é infundada. Segundo a consultoria chinesa de mercado Counterpoint Research, uma das mais respeitadas do setor, os smartphones dobráveis têm potencial para triplicar sua participação de mercado de celulares neste ano em relação a 2020, finalizando 2021 com 9 milhões de unidades comercializadas globalmente. A Samsung é apontada como a empresa que será detendora de nada menos do que 88% desse montante. Até 2023, o crescimento projetado pela consultoria para os celulares com telas dobráveis é de até dez vezes em relação a 2020, ou seja, 30 milhões de aparelhos.

Para dar espaço aos celulares com displays dobráveis, a Samsung deve deixar para trás a linha Galaxy Note, conhecida por suas telas grandes e pela caneta inteligente S Pen. TM Roh, presidente da divisão de celulares da Samsung, chamada Mobile Communications Business, já anunciou que o novo aparelho da linha Galaxy Z -- que pode ser apresentado hoje -- terá “câmeras épicas e experiências de visualização vívidas e envolventes com baterias de longa duração e forte segurança”. Ele também afirmou que o aparelho será compatível com a caneta S Pen.

Globalmente, o mercado de celulares deve avançar neste ano. A consultoria Canalys prevê que serão vendidos 1,41 bilhão de aparelhos em 2021, ante 1,26 em 2020, um salto de 12%. Para 2022, o aumento deve ser de apenas um dígito: 5%. A notícia é boa para um setor que andou de lado em 2019 e teve retração em 2020.

Além da Apple, uma das maiores rivais da Samsung de agora em diante é a chinesa Xiaomi, que assumiu o posto de empresa que mais vende celulares no mundo pela primeira vez no mês de junho. No trimestre passado, a companhia ultrapassou a Apple em número de vendas e ficou atrás da líder do período: a Samsung.

A Counterpoint Research atribui o acontecimento a uma nova onda de covid-19 no Vietnã, país crucial para a cadeia produtiva da sul-coreana. A vitória da Xiaomi não teve ser permanente, uma vez que analistas acreditam na retomada da Samsung quando a produção for normalizada. Mas certamente é um sinal de alerta para a empresa almeja o topo de todos os segmentos nos quais atua.