Samsung registra salto de 54% no lucro operacional do 2º trimestre

A Samsung Electronics estimou nesta quinta-feira uma forte demanda por chips de memória no segundo semestre e uma recuperação no mercado de celulares para os níveis de 2019, em um sinal de que a economia global está voltando aos trilhos após a pandemia de coronavírus.

Aproveite a nova temporada de balanços para investir! Baixe o e-book gratuito "Indicadores de valor: como ler o balanço de uma empresa"

A maior fabricante mundial de chips de memória e smartphones registrou um salto de 54% no lucro operacional no segundo trimestre, seu resultado mais forte em mais de dois anos, apoiado em altos preços dos chips e demanda acima do esperado.

"Para o segundo semestre, as condições de mercado devem ser favoráveis para o negócio de componentes", disse a Samsung em um comunicado. "A demanda de (chips de) memória provavelmente será impulsionada pelo lançamento de novos modelos de smartphones, com disponibilidade 5G mais ampla impulsionando o crescimento."

A empresa alertou que a escassez global de chips sem memória ainda representa um risco para as previsões, enquanto as incertezas relacionadas ao Covid-19 e as tensões geopolíticas provavelmente persistirão.

A escassez mundial de semicondutores além dos chips de memória está se tornando um problema fundamental para os fabricantes de smartphones, que se preparam para o lançamento de novos produtos no segundo semestre do ano.

O negócio de fabricação de chips da Samsung, que fabrica esses chips, registrou receita recorde no segundo trimestre.

O lucro operacional da Samsung no trimestre de abril a junho de 12,6 trilhões de wones (10,95 bilhões de dólares) foi o melhor resultado da empresa desde o terceiro trimestre de 2018.