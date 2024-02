Samsung recua 73,4% e registra pior lucro da década

A Samsung, gigante sul-coreana de eletroeletrônicos, divulgou números preocupantes nesta quarta-feira. O lucro líquido de 6,345 trilhões de won (US$ 4,77 bilhões), no quarto trimestre de 2023, recuou 73,4%, em base anual. No acumulado do ano, o lucro líquido caiu 72% em relação a 2022, e a receita recuou 14%. O lucro operacional encolheu 85% — o mais fraco desde 2009.

A empresa justifica esse desempenho ruim pela queda na demanda global por celulares e notebooks e a consequente redução nas vendas de chips de memória. Segundo a Samsung, o segmento de chips de memória permaneceu no vermelho pelo quarto trimestre consecutivo

A Samsung disse que o setor de memória do tipo DRAM, mais usada para armazenamento de dados em smartphones, foi lucrativo no último trimestre do ano passado.

Disputa de mercado com a Apple

A aposta da Samsung é ampliar a demanda por semicondutores em eletrônicos que precisam de chips de memória mais poderosos para aplicações de inteligência artificial (IA) generativa.

Nesse ponto, a sul-coreana largou na frente da Apple ao trazer recursos de IA generativa para os smartphones Galaxy S24, lançados em janeiro.